Mulheres lotam ginásio em evento com feirão de vagas exclusivas para elas em São Bernardo

Luana Mello



08/03/2023 | 17:32



Sonhos escritos em papel e pendurados em um varal, enfileirados por mulheres que buscam, na data dedicada a homenageá-las, uma nova oportunidade. Foi assim o dia de milhares delas que passaram pelo Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, em São Bernardo, em um feirão de emprego com vagas exclusivas para o público feminino.

Ao todo, a organização do "São Bernardo delas" reuniu cerca de 32 empresas que disponibilizaram, em média, 1.200 vagas efetivas e para estágio como atendente de lanchonete, cozinheira, mecânica, marketing, assistente administrativa, promotora, auxiliar de limpeza, vendedora, farmacêutica, entre outras, em gigantes como Coca-Cola, Colgate, Burger King, Coop, Sonda Supermercados, Elevadores Otis, por exemplo. Os currículos eram entregues em estandes das próprias marcas, direto nas mãos dos responsáveis pelas contratações. Segundo o balanço da prefeitura, 2.621 mulheres estiveram no local em busca de emprego.

A enfermeira Andreia Cerrati, de 50 anos, ficou desempregada durante a pandemia e ainda não conseguiu se recolocar. Ela esteve no ginásio para buscar uma nova chance no mercado de trabalho. "Eu trabalhava em uma empresa que oferecia o serviço de telemedicina, mas com o retorno dos atendimentos presenciais, ela parou. Até consegui alguns empregos temporários, mas quero mesmo uma oportunidade melhor para me recolocar", disse ela.

Também sem trabalho, nesse caso por conta da baixa temporada que começa em breve no litoral, Laudiceia Nascimento, 52, veio de Peruíbe para procurar trabalho no Grande ABC. Ela está em São Bernardo há 10 dias e sonha em ter a carteira assinada. "Preciso encontrar uma oportunidade, vim em busca disso já que lá a gente depende muito do movimento das praias e pousadas. Quando ele diminui, a gente fica na mão. Quero conseguir um trabalho e ter registro", contou.

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

Além da oferta de emprego, o evento também contou com a realização de exames como mamografia, teste de HIV e Sífilis, avaliação odontológica e vacinação. Assim como os realizados durante esta quarta, a prefeitura ainda faz os atendimentos até o próximo sábado (11), durante a ''''Semana da Mulher'''' nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h, por agendamento, conforme disponibilidade de demanda em cada unidade

No sábado, Dia D, além de todas as atividades de prevenção da saúde da mulher nas UBSs, a Carreta da Mamografia ofertará o exame por livre demanda, das 8h às 17h, com último bloco de atendimento às 16h, na Praça da Matriz (Rua Marechal Deodoro). Neste dia, serão distribuídas 40 senhas na parte da manhã e outras 40 na parte da tarde. Para a realização da mamografia, mulheres de 50 a 69 anos não precisam apresentar o pedido médico. As demais faixas etárias devem estar com a solicitação em mãos.