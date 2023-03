Mulher, esteja onde quiser...

Leonora Fornazeiro de Paula



Resgatando as memórias na história, podemos reconhecer a mulher como um ser que gera a vida, protege, cuida e educa os filhos, ficando em casa com os trabalhos domésticos, enquanto o marido trabalha e leva sustento ao lar. Porém, no decorrer dos séculos as mulheres buscaram reconhecimento em não ser somente mãe e esposa, mas também profissional dedicada.

Muito já se conquistou: a aceitação da mulher na sociedade, liberdade amorosa, divórcio, mas no momento a luta ainda continua pela igualdade, melhores salários e cargos, em que a diferença entre trabalho de homem e trabalho de mulher ainda estabelece um valor, sendo depreciado aquilo que é associado ao feminino. Assim, enquanto o homem é visto como poderoso, confiante e assertivo no ambiente do trabalho, essas mesmas características são vistas como autoritarismo, agressividade e frieza nas mulheres. Por consequência, entre tantas transformações da mulher 3 em 1 (mãe, esposa e profissional), surgiram também outros desafios, ou seja, a conciliação de múltiplas tarefas.



Certamente, dedicar-se profissionalmente, ter sucesso, ser reconhecida e não abrir mão da maternidade (casando ou não) tornou-se comum nos dias atuais. A dinâmica familiar passou por mudanças, as quais tiveram a participação mais ativa dos pais ou de terceiros na criação dos filhos, como também nas tarefas domésticas, para a mulher conseguir conciliar sua tripla jornada. Portanto, pode-se pensar que as mulheres não deixam de ter filhos em função da carreira profissional ou das oportunidades do mercado de trabalho, embora possam adiar a maternidade para um momento que lhes seja mais conveniente.



No decorrer dos séculos a mulher mostrou ser capaz de fazer mil e uma tarefas com competência, dedicação e paciência. O trabalho assumiu diversos significados para as mulheres, como pela dificuldade financeira e a necessidade de dividir as contas do lar. Além de aspectos emocionais, como independência, autonomia, satisfação pessoal e incremento de relacionamentos sociais.Acredita-se que a mulher se sinta mais completa e valorizada sendo profissional na medida do possível, não deixando a maternidade de lado. Talvez, seja necessário decidir e priorizar as escolhas, nem que para isso seja necessário adiar alguns sonhos.



Assim sendo, essas transformações na vida de nós mulheres foram escolhas próprias, essas e outras diversas tarefas a serem executadas podem, sim, serem feitas com muita qualidade. A mulher assumiu esse papel mostrando que é possível, ela pode ser o que ela quiser ora mãe, ora esposa, ora profissional, ou todos esses e outros 1.001 papéis a ela determinados. Pois o lugar da mulher é onde ela quiser.



Leonora Fornazeiro de Paula é assessora parlamentar em São Bernardo.