Booking.com recomenda museus que incentivam mulheres na ciência

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



08/03/2023 | 16:55



Para reconhecer o papel das mulheres na ciência e tecnologia e celebrar iniciativas de conscientização sobre a igualdade de gênero nestes campos, o Booking.com compartilha cinco museus que defendem a presença feminina e incentivam a próxima geração de cientistas e estudantes de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, na sigla em inglês).

Três em cada quatro (76%) viajantes brasileiros desejam explorar o mundo para expressar suas paixões e crenças pessoais. Por isso, uma viagem que inclua uma visita a um museu com tais iniciativas é uma maneira de apoiar essa mudança social.

De locais visionários no Rio de Janeiro e Dubai a exposições imersivas em São Francisco e Amsterdã, todos vão inspirar e empoderar visitantes do mundo.

1. California Academy of Sciences – São Francisco, Estados Unidos

Este museu e centro de pesquisa situado no Golden Gate Park, em São Francisco, é um ótimo lugar para descobrir uma vasta gama de exposições dedicadas às maravilhas do mundo natural. O California Academy of Sciences abriga um aquário, um planetário, um museu de história natural e uma amostra de floresta tropical que combina com a paisagem ao redor.

O museu conta com cientistas e pesquisadoras de renome mundial trabalhando em projetos importantes no estudo de sapos e evolução. Além disso, recebe com frequência mulheres em eventos científicos abertos ao público.

O California Academy of Sciences também administra um estágio remunerado de vários anos e um programa de desenvolvimento juvenil para moradores de comunidades normalmente sub-representadas nos campos de STEM – em particular meninas e mulheres.

Onde se hospedar: o Chateau Tivoli Bed and Breakfast fica a uma curta distância de carro do California Academy of Sciences, em São Francisco. Situada em uma mansão do século 19, a acomodação apresenta torres com lustres e paredes de tijolos expostos.

Com um toque educacional, a propriedade oferece quartos e suítes luxuosos que recebem nomes de pessoas famosas envolvidas com a região. Esse B&B serve um delicioso café da manhã diariamente, com panquecas americanas, regadas a xarope de bordo.

2. Museum of the Future – Dubai, Emirados Árabes Unidos

O Museum of the Future é uma maravilha arquitetônica que sintetiza a cultura inovadora e visionária da cidade de Dubai. Coberto de caligrafia, o design do museu é construído em forma circular, para representar a humanidade, e está situado sobre uma colina verde, para simbolizar a Terra.

Esse espaço interativo incentiva os visitantes a mergulhar em experiências futuristas, como uma estação espacial imaginada e uma recriação de realidade mista da Floresta Amazônica.

A exposição Tomorrow Today mostra uma variedade de protótipos de tecnologia, muitos dos quais foram inventados por mulheres. Já a exposição Future Heroes vai inspirar a próxima geração de cientistas, oferecendo às crianças descobertas e brincadeiras educacionais.

O visitante pode conhecer os cinco andares do museu e saber mais sobre temas como mudança climática, ecologia e saúde, além de aprender como a inovação pode fundamentar a esperança coletiva para o futuro.

Para admirar Dubai, ainda é possível subir no edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, e desfrutar da vista panorâmica, ou participar de um passeio de balão pela manhã, para ver o nascer do sol e apreciar uma vista da cidade, conforme recomendado por viajantes locais.

Onde se hospedar: as unidades do Jumeirah Living World Trade Center Residence, Suites e Hotel Apartments estão a uma curta caminhada do Museum of the Future e localizados no World Trade Center em Dubai – um arranha-céu de 38 andares e o principal centro de eventos, exposições e convenções da cidade.

O apart-hotel dispõe de uma piscina na cobertura e de um restaurante no último andar, que serve chá da tarde com vistas panorâmicas. Vale destacar que a acomodação tem o selo Viagem Sustentável do Booking.com, que proíbe plásticos descartáveis e organiza passeios oferecidos por guias e empresas locais.

3. NEMO Science Museum – Amsterdã, Países Baixos

O NEMO Science Museum é famoso por seu edifício peculiar em forma de barco e seu clima divertido. Lá, é possível encontrar centenas de jogos e exibições interativas para toda a família, como exposições espalhadas por cinco andares, que abordam temas como engenharia, física e biologia.

No centro, é possível conhecer o laboratório de química especialmente projetado e assistir a experimentos científicos. A cobertura do NEMO ainda oferece uma vista de Amsterdã e abriga a Energetica, uma exposição ao ar livre com esculturas e instalações que demonstram a energia captada do vento, da água e do sol.

O museu visa engajar a geração mais jovem, sendo ideal para 55% dos viajantes brasileiros que planejam viajar com a família em 2023. O local também está envolvido em vários projetos internacionais de empoderamento feminino, incluindo o atual Future Space, financiado pela União Europeia. Essa iniciativa visa encorajar estudantes do ensino médio a ingressar em carreiras em astronomia e ciências.

Onde se hospedar: o Hotelboat Fiep oferece a oportunidade de se hospedar em um antigo cargueiro com vista para o NEMO Science Museum. Esse hotel-barco, localizado no porto histórico de Oosterdok, tem cabines divertidas e um terraço para que visitantes possam conhecer outros hóspedes a bordo.

Deliciosos pãezinhos recém-assados são servidos todas as manhãs, dando a energia necessária para um dia repleto de atividades em Amsterdã.

4. Museu do Amanhã – Rio de Janeiro, Brasil

Projetado pelo arquiteto neofuturista espanhol Santiago Calatrava, o Museu do Amanhã se projeta diagonalmente no céu e está situado na região portuária da capital do Rio de Janeiro. Um símbolo de modernização, esse museu experimental foca em ideias em vez de objetos.

O local também combina o conhecimento da ciência com a criatividade da arte para explorar os desafios que a raça humana enfrentará – das mudanças climáticas ao crescimento populacional e engenharia genética.

O museu defende o desenvolvimento do pensamento científico em mulheres e meninas, desmistificando a ciência e conectando-a à vida cotidiana. Sua essência gira em torno do tema da sustentabilidade e visa inspirar futuras estudantes de STEM, além de encorajá-las a desempenhar seu papel na inovação do amanhã.

Onde se hospedar: o Vila Santa Teresa é um hotel para uma estadia elegante e moderna, a um curto trajeto de carro do Museu do Amanhã. Com vista do Oceano Atlântico e do Pão de Açúcar, depois de um dia em um mundo futurista, vale aproveitar para contemplar as vistas a partir do terraço.

Essa acomodação oferece piscina ao ar livre e quadras de tênis, além de um spa, onde o hóspede pode reservar tratamentos relaxantes.

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

5. Bloomfield Science Museum – Jerusalém, Israel

O Bloomfield Science Museum é um espaço que estimula a curiosidade e incentiva visitantes a explorar a ciência – perfeito para 89% dos viajantes brasileiros que desejam ter experiências de viagem mais significativas em 2023.

Localizada no bairro de Givat Ram, apresenta um cinema e um jardim científico com jogos interativos ao ar livre, para que as crianças possam se envolver diretamente com a ciência. Também hospeda exposições sobre infraestrutura, eletricidade e ilusões, além de oferecer atividades para toda a família, como experimentos com bolhas para todas as idades.

O próprio museu encoraja as meninas a buscar a área de STEM nos mundos acadêmico e profissional, trabalhando em estreita colaboração com o Ministério da Educação de Israel para promover ativamente a igualdade de gênero nesse campo.

Onde se hospedar: o Albi Hotel fica a uma curta caminhada do Bloomfield Science Museum, bem como do maior parque público de Jerusalém: o Sacher Park. Esse hotel-boutique é rodeado por antigas galerias de arte e sinagogas.

A propriedade tem quartos elegantes e um terraço na cobertura, com uma banheira de hidromassagem e vista da cidade. Ainda é altamente recomendado conhecer o Mercado Machane Yehuda, situado nas proximidades. Lá, o viajante vai encontrar confeitarias e lojas de especiarias para desfrutar do sabor autêntico do Oriente Médio.