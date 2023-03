Parte de teto de shopping desaba em Osasco, na Grande São Paulo

08/03/2023 | 16:19



Os bombeiros afirmaram terem sido acionados por volta de 14h30 para atender a uma ocorrência no shopping, localizado na rua Tenente Avelar Pires de Azevedo.

O desabamento do teto, segundo a corporação, atingiram principalmente veículos que estavam estacionados no local. Oito equipes atendem o caso em Osasco.

Em nota, a Polícia Civil de São Paulo, por meio do 5º Distrito Policial (Osasco), afirma que parte da laje do Osasco Plaza Shopping, entre o cinema e uma loja, desabou. "Preliminarmente, não há informações de vítimas e foi evacuada a área", diz a pasta.

Ainda segundo a polícia, informações preliminares indicaram que três veículos caíram quando o piso cedeu. "Ouviu-se um estalo antes da queda e imediatamente isolaram o local, motivo pelo qual aparentemente não há vítimas de lesão", afirma a polícia.

Além das equipe do Corpo de Bombeiros, estão no local agentes das Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. A reportagem busca contato com o shopping.

Vídeos mostram momentos antes do desabamento

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o teto rompendo também na parte interna do shopping, próximo da praça de alimentação.

Pela reprodução de um deles, é possível ver homens passando pelo corredor momentos antes do desabamento.

Explosão no mesmo shopping matou 42 pessoas

Em 11 de junho de 1996, véspera do Dia dos Namorados, uma explosão no mesmo shopping matou 42 pessoas e feriu 372.

O gás que passava na tubulação abaixo do piso da praça de alimentação vazou e, pelo contato com alguma faísca, fez voar parte do prédio.