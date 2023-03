Mãe de Lisa Marie Presley faz primeira aparição após a morte da cantora

08/03/2023 | 16:11



Na última terça-feira, dia 7, Priscilla Presley fez sua primeira aparição pública depois de perder a única filha, Lisa Marie Presley, que teve com Elvis Presley - conhecido por ser o Rei do Rock. A artista morreu em janeiro deste ano.

A viúva do astro, participou do tapete vermelho da primeira exibição da série Agent Elvis, uma animação para adultos, prevista para estrear em 17 de março pela Netflix. No programa o músico troca o rock pela espionagem. O elenco conta com Matthew McConaughey, Kaitlin Olson e Don Cheadle, além de Priscilla Presley que dubla ela mesma e também ajudou na criação.

Briga familiar

Mesmo que tenha curtido o evento de estreia da série sobre Elvis Presley, a atriz não está vivendo um mar de rosas com a neta, Riley Keough. Priscilla e a jovem não estão se entendo sobre como lidar com a herança de Lisa e do rei.

De acordo com a People, a viúva de Elvis ajudou o ex marido de Lisa a participar do velório da cantora. Isso causou mais um atrito entre a neta e Priscilla, já que um amigo da artista contou à revista que Marie não iria querer a presença dele.

- Michael não foi convidado. Ele veio para Memphis sob o pretexto de que tinha que acompanhar os gêmeos - e forçou sua entrada com a ajuda de Priscilla. A última coisa que Lisa Marie desejaria era que Michael estivesse lá.

Até o momento nem Riley, nem Priscilla se posicionou sobre a briga da família.