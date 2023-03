Em depoimento, Luiza Brunet diz que é filha da violência doméstica e fala sobre agressão

08/03/2023 | 16:10



Apesar desta quarta-feira, dia 8, ser o Dia Internacional da Mulher, muitas figuras femininas aproveitaram a data para falarem sobre assuntos considerados polêmicos, porém importantes. Uma delas foi Luiza Brunet que, ao dar uma declaração para o documentário Tem que meter a colher! ? O combate à violência contra mulheres, revelou que é filha da violência doméstica.

- Eu sou filha de violência doméstica. Assisti a violência doméstica dos seis aos 12 anos de idade, todos os dias.

De coração aberto

Mas, infelizmente, não foi só essa agressão que a mãe de Yasmin Bunet presenciou. Em entrevista à coluna Anselmo Gois, a empresária falou sobre a relação abusiva que teve com um de seus ex-namorados.

Segundo ela, Lírio Albino Parisotto a agrediu e, para não correr nenhum risco, Luiza fugiu da casa do amado e voltou ao Brasil para prestar queixas. Ela ainda aproveitou para alfinetar a Justiça brasileira.

- É bom lembrar que as pessoas não apanham apenas no Dia 8 de Março. A gente tem que ser respeitada o ano inteiro. É necessário que o acolhimento aqui no Brasil seja melhorado. Eu percebo que a mulher não tem o primeiro acolhimento como deveria ter. É ali que ela decide se vai voltar para casa ou se vai escolher outra vida. Eu, por, exemplo, fiquei três horas depondo para um promotor, que tentava ver se eu estava falando a verdade. Se é difícil pra mim, imagina para uma mulher exausta de trabalhar o dia inteiro?

Depois de deixar bem claro que quer ajudar as mulheres que sofrem com algum tipo de agressão, Luiza abriu o coração. A empresária confessou que, apesar de ter acompanhado de perto as agressões que sua mãe sofria, ela nunca imaginou que aquilo aconteceria com ela.

- Apesar de ser filha de violência doméstica, eu nunca pensei que fosse passar pelo mesmo.

Ao jornal Metrópoles, Luiza também abordou os tópicos relacionados às agressões que sofreu. Mas, além disso, a mãe de Yasmin aproveitou para dar sua opinião em algumas discussões do público feminista