Fluxo cambial total no ano até 3 de março é positivo em US$ 10,024 bi, diz BC

08/03/2023 | 15:50



O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 10,024 bilhões em 2023 até 3 de março, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 8. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 6,887 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

Com a entrada em vigor da lei cambial, operações de até US$ 50 mil, cerca de 3% do total negociado no mercado de câmbio primário, podem ser informadas ao BC até o dia 5 do mês subsequente. Desta forma, o saldo final oficial de cada mês só será conhecido na terceira semana do mês subsequente.

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,495 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 92,228 bilhões e retiradas no total de US$ 88,733 bilhões.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 6,529 bilhões, com importações de US$ 36,726 bilhões e exportações de US$ 43,255 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 5,495 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 8,938 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 28,823 bilhões em outras entradas.

Fevereiro

Depois de encerrar janeiro com entradas líquidas de US$ US$ 4,169 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,988 bilhões em fevereiro, conforme resultado parcial informado o Banco Central.

Em fevereiro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,157 bilhão, considerando o saldo parcial. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 38,378 bilhões e retiradas no total de US$ 37,221 bilhões.

No comércio exterior, o saldo parcial de fevereiro foi positivo em US$ 3,831 bilhões, com importações de US$ 15,541 bilhões e exportações de US$ 19,372 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,790 bilhões em ACC, US$ 4,601 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 11,981 bilhões em outras entradas.

Semana

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,289 bilhão na semana passada, de 27 de fevereiro a 3 de março, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 814 milhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 10,023 bilhões e retiradas no total de US$ 10,836 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 2,102 bilhões, com importações de US$ 3,745 bilhões e exportações de US$ 5,847 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 978 milhões em ACC, US$ 1,221 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 3,648 bilhões em outras entradas.