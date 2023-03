Lollapalooza Brasil anuncia horários dos shows por palco e por dia

08/03/2023 | 15:08



O Lollapalooza Brasil, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, anunciou os horários dos shows divididos por palco e dia de evento. O Show de Billie Eilish, que encerra o primeiro dia de festival, começa às 21h15, no Palco Budweiser. A banda Twenty One Pilots se apresenta no sábado, 25, às 21h30. O rapper Drake sobe ao palco no dia 26, a partir das 21h.

Na mesma publicação em que os horários foram anunciados, a organização anunciou a entrada da banda indie canadense Mother Mother e do duo de música eletrônica Almanac. Os artistas Dominic Fike e 100 Gecs tiveram que cancelar todas as suas apresentações na América do Sul, segundo a publicação.

Outra mudança da grade foi a alteração da data de apresentação de Fred Again, que tocará no domingo, 26.