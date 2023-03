Sharon Stone diz ter perdido a custódia do filho mais velho por conta do filme Instinto Selvagem

08/03/2023 | 14:11



Sharon Stone abriu o coração e alegou ter perdido a custódia do filho mais velho após estrelar em Instinto Selvagem, filme lançado em 1992. Segundo informações do Page Six, a atriz participou do podcast Table for Two with Bruce Bozzi e revelou que o juiz que cuidou de seu divórcio a criticou pelas cenas ousadas.

- Perdi a custódia do meu filho. Quando o juiz perguntou ao meu filho, meu garotinho: Você sabia que sua mãe faz filmes de sexo? Esse tipo de abuso do sistema, que foi considerado que tipo de mãe eu era porque fiz aquele filme.

E, seguida, a artista acrescentou:

- As pessoas estão andando sem roupas na TV normal agora e você viu talvez um décimo sexto de segundo de uma possível nudez minha ? e eu perdi a custódia do meu filho.

Sharon se casou com Phil Bronstein em 1998 e, ao lado do ex-marido, adotou Roan em 2000. Três anos depois, Phil pediu o divórcio, finalizado em 2004. A atriz tentou a custódia primária do filho, que tinha apenas oito anos de idade na época, mas o juiz negou o pedido de guarda total por acreditar que Bronstein poderia fornecer um ambiente mais estável.