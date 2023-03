Jovem de São Bernardo é encontrado morto após desaparecimento

Pamela Cadamuro



08/03/2023 | 13:37



Após quase 10 dias de desaparecimento, as buscas por Yago Henrique França, de 29 anos, terminaram na última terça-feira (7) depois do reconhecimento do corpo do jovem, encontrado morto em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Morador de São Bernardo, ele faria aniversário ainda neste mês e teria saído de casa para ir a um encontro marcado por aplicativo de relacionamento.

Segundo amigos, Yago iria para Embu-Guaçu ver um rapaz que conheceu através da plataforma de encontros. Em uma conversa pelo WhatsApp no dia 27 de fevereiro, entre às 19h55 e 19h59, ele contou sobre o plano para uma amiga, disse que já estava falando com a pessoa e checaria o valor do carro de aplicativo para chegar até o local marcado por eles. Depois disso, não respondeu mais aos contatos. Um boletim de ocorrência sobre o sumiço dele foi registrado e os amigos se mobilizaram em uma troca de informações sobre seu paradeiro.

Na terça (7), no entanto, a família de Yago recebeu uma ligação do IML (Instituto Médico Legal) de Taboão da Serra, também na Capital, para onde o corpo dele havia sido levado após ser encontrado em Itapecerica. O jovem acabou identificado pela própria mãe, Simone Garcia França, que reconheceu sua barba e algumas tatuagens. "Eu sabia as tatuagens que ele tinha, a do braço, da perna. Como uma mãe não vai reconhecer? Ainda bem que acharam, senão ele seria enterrado como indigente", disse ela em um áudio enviado a uma pessoa que também procurava pelo rapaz.

HOMOFOBIA

Yago trabalhava como diretor de cultura na ABCDS (Associação Brotar pela Cidadania e Diversidade Social), uma organização dedicada ao público LGBTQIA+ que atua no Grande ABC. O presidente do grupo, Marcelo Gil, disse que a suspeita é de que a morte de Yago tenha sido causada pelo crime de homofobia. "Nos últimos meses tem crescido muito o número de casos de pessoas LGBTQIA+ que marcam encontros por aplicativos e são agredidas, passam por extorção e chantagem, por exemplo. Infelizmente, pelas características, acreditamos que o Yago tenha sido mais uma vítima", comentou ele, que participou das buscas por França.

A Polícia Civil de Itapecerica da Serra vai investigar o caso, mas Marcelo conta que já existe uma mobilização feita pelos amigos e conhecidos do jovem, a "Justiça pelo Yago", que entre as ações vai pedir uma segurança maior às plataformas responsáveis pelos aplicativos. "Não é possível que qualquer um se cadastre sem colocar quase nenhum dado e faça esse tipo de coisa. Precisamos rever isso", complementou.

DRAG QUEEN E TARÓLOGO

Além de um dos responsáveis pela Parada LGBTQIA+ de Santo André e região, Yago também era artista e se apresentava como drag queen em casas de shows no Grande ABC e na Capital Paulista. Nas redes sociais, ele compartilhava vídeos de suas performances, assim como conteúdos de astrologia. Ele fazia consultas para leitura de cartas e criava postagens com previsões semanais para os signos. Nos comentários de suas fotos mais recentes, os amigos comentaram e deixaram mensagens de carinho.