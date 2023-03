Decisão sobre juros não foi tomada e vários dados serão analisados, diz Powell

08/03/2023 | 13:30



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou nesta quarta-feira, 8, que a autoridade monetária ainda não tomou uma decisão sobre o aumento de juros a ser implementado no encontro de março do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). Em sessão na Câmara dos Representantes dos EUA, Powell explicou que a instituição analisará uma série de dados antes de definir o ajuste na taxa básica, entre eles o relatório Jolts de abertura de postos de trabalho, que foi divulgado nesta quarta.

Como já havia dito na terça-feira no Senado, o dirigente reforçou que dados recentes sugerem que a taxa terminal de juros deve ficar acima do previsto anteriormente.

Inflação e papel do dólar de reserva global

O presidente do Fed reiterou nesta quarta-feira que a inflação nos Estados Unidos está arrefecendo, mas segue muito elevada. Powell disse ainda que o dólar é o único "candidato sério" a exercer o papel de moeda de reserva global.

Segundo ele, a credibilidade da divisa norte-americana é apoiada por vários fatores, entre eles a instituições democráticas fortes nos Estados Unidos.

Default da dívida

O presidente do Federal Reserve alertou nesta quarta que a autoridade monetária não dispõe de instrumentos eficientes para proteger a economia dos Estados Unidos em um cenário de default da dívida norte-americana.

Na sessão na Câmara dos Representantes dos EUA, Powell expressou preocupação com o risco de que o Congresso não aumente o teto da dívida, embora tenha ponderado que não é papel do Fed se envolver em discussões sobre a política fiscal.

Supervisionar como bancos estão lidando com riscos ligados às mudanças climáticas

O presidente do Fed afirmou que a instituição exerce papel "limitado, mas importante" em supervisionar a maneira como bancos estão lidando com os riscos associados às mudanças climáticas. Ele assegurou que o Fed tomará cuidado para não ultrapassar as fronteiras de atuação a qual está circunscrito pela legislação.

Powell também garantiu que pequenos bancos não ficarão sujeitos às mesmas exigências regulatórias de capitalização que são impostas às grandes instituições.