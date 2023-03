Demi Moore decide morar com o ex, Bruce Willis, e a atual esposa dele para ajudar a cuidar do ator

08/03/2023 | 13:11



O casamento acabou, mas isso não significa que o amor, o carinho e o respeito precisam ter um fim também! Demi Moore e Bruce Willis foram casados por 13 anos, mas colocaram um ponto final no relacionamento em 2000. Porém, os dois seguem sendo muito amigos, principalmente desde que o ator foi diagnosticado com afasia, o que o obrigou a se afastar dos sets de gravação.

Moore seguiu demonstrando todo o apoio possível ao pai de seus filhos, e agora, segundo o site Radar Online, Demi decidiu se mudar de vez para a casa dos Willis. A atriz vai passar a morar com Bruce e Emma Hemming, atual esposa do ator, para auxiliar nos cuidados com o astro após o recente diagnostico de demência.

- A Demi foi morar com eles e vai ficar lá até o fim. No começo [quando os diagnósticos não haviam sido revelados], ninguém entendeu porque ela havia mudado para a casa do ex com a nova esposa dele, mas agora tudo faz sentido.

Mas os esforços da atriz não param por aí! A fonte ainda revelou que Demi está fazendo tudo o que pode para que os dias de Willis sejam repletos de muito amor e carinho.

Vale lembrar que ela é mãe de Rumer, Scout e Tallulah, frutos de seu casamento com o astro de Duro de Matar. Com Emma, o ator também teve Mabel e Evelyn.