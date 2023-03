De novo? Maiara e Fernando Zor são vistos juntinhos por fãs

08/03/2023 | 13:10



Não é de hoje que Maiara e Fernando Zor são conhecidos por serem um casal ioiô. Isso porque os cantores vivem terminando e reatando o relacionamento logo em seguida. Desta vez, não foi diferente.

De acordo com o jornal Metrópoles, a sertaneja foi vista em público com o cantor na última terça-feira, dia 7. Uma fã, inclusive, chegou a afirmar no Twitter que viu os pombinhos juntinhos próximo de um escritório.

No meu escritório, tranquila, quando saio na porta [estão] a Maiara e o Fernando Zor [risos], escreveu.

Vale lembrar que os dois chegaram até a noivar, mas se separaram tempos depois. A última vez que anunciaram o fim da relação foi em setembro de 2022. Será que voltaram para valer?

O veículo entrou em contato com a assessoria de Maiara que afirmou não comentar sobre a vida pessoal da artista.