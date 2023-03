Saiba tudo sobre o batizado da filha de Meghan Markle e Príncipe Harry

08/03/2023 | 13:10



Mais um capítulo das polêmicas reais surgiu! Meghan Markle e Príncipe Harry batizaram a filha caçula, Lilibet Diana, de acordo com informações do Daily Mail, e a monarquia não participou. A pequena, de pouco mais de um ano de idade, passou pela cerimônia na mansão dos pais na Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo fontes próximas aos Sussex, que conversaram com a People, o casal convidou o Rei Charles III e Príncipe William. Mas os nobres não participaram do evento. Ainda de acordo com eles, Meghan e Harry começaram a chamar os filhos de príncipe e princesa, mas usarão os títulos apenas em ambientes formais.

As fontes da revista revelaram que os mais jovens já foram chamados com os títulos por meio de um comunicado oficial de Markle e do Príncipe. O Palácio de Buckingham também vai seguir a novidade e poderá falar de Archie e Lilibet como membros oficiais da monarquia.

Explicação do Rei Charles III

O Rei Charles III estava recebendo visitantes no Reino Unido no período do batizado secreto da neta. Não foi revelado o dia exato da cerimônia, mas o Daily Mail divulgou que o ex-marido de Diana estava com os governantes da Austrália Ocidental na ocasião. Já a Rainha Consorte Camilla Parker Bowles não compareceu nos eventos oficiais por estar de luto pelo cunhado Simon Elliot.

Príncipe William e a Princesa de Gales, Kate Middleton, não tiveram as agendas reveladas, e não se manifestaram sobre não terem participado do batizado da sobrinha.

Curtindo a festa

Segundo fontes do Daily Mail, o pequeno Archie aproveitou a festa da a irmã e dançou com Lilibet. Harry e a ex-atriz receberam cerca de 20 pessoas para celebração e os convidados puderam ouvir um coral cantar Oh Happy Day e This Little Light of Mine.

Depois, todos passaram a tarde juntos comendo e se divertindo com a pequena princesa, incluindo seu padrinho bilionário, Tyler Perry. Os amigos e familiares do casal também dançaram ao som de algumas músicas da playlist que também tocou na recepção do casamento de Meghan e Harry, que aconteceu em maio de 2018.