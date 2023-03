Powell repete na Câmara dos EUA discurso feito na abertura de sessão no Senado

08/03/2023 | 12:58



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, repete, nesta quarta-feira, 8, no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o discurso que fez na abertura de sessão no Comitê Bancário do Senado do país na terça-feira, 7. Em seguida, Powell responderá a perguntas de deputados.

No pronunciamento, Powell indicou que a autoridade monetária pode ampliar o ritmo de aumento de juros, caso os dados econômicos assim justifiquem, e que a taxa básica deve alcançar pico acima do previsto anteriormente.