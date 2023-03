5 títulos gratuitos para celebrar o Dia das Mulheres no ViX

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/03/2023 | 12:55



No Dia Internacional da Mulher, a ViX destaca cinco produções que trazem protagonistas femininas. Tem comédia, drama e romance em uma seleção feita especialmente para celebrar a data e homenagear as mulheres. Todo o conteúdo pode ser acessado de forma gratuita, sem a necessidade de criar uma conta. Basta baixar o app no seu dispositivo favorito, escolher o título e apertar o play. A plataforma também pode ser logada pelo site.

Drama, História – 1990 – 1h37m

No Alabama de 1955, duas mulheres, uma negra e outra branca, devem decidir o que farão em resposta ao famoso boicote de ônibus liderado por Martin Luther King.

Crime, Drama – 2010 – 5 temporadas

Rookie Blue é uma premiada série dramática sobre cinco jovens e ambiciosos policiais tentando ter sucesso em suas carreiras de alto risco na Divisão 15 – uma das mais importantes de Nova York. Andy, Gail, Chris, Dov e Traci, oficiais responsáveis pelo treinamento, vão provar que que nem todo treino é suficiente para que saibam lidar com esse novo mundo.

Comédia, Romance – 2011 – 1h29m

Um exemplo de mulher moderna, Kate equilibra sua carreira profissional e os cuidados com a família. Entretanto, um novo e sedutor colega de trabalho chega e vira de cabeça para baixo sua vida, já que agora ela terá que se dedicar a um novo projeto.

Comédia, Drama, Romance – 2011 – 1h40m

Marley é uma jovem alegre, independente, bem-sucedida e solteira por opção. Ela leva a vida com muita leveza e humor até que uma consulta médica revela uma doença grave. Com a ajuda de um charmoso doutor, ela descobre que está pronta para amar.

Drama, Romance – 2010 – 7 temporadas

Com Victoria Ruffo, Maite Perroni e William Levy nos papéis principais, a novela gira em torno do amor de uma mãe por uma filha que foi tirada de seus braços logo após o nascimento. Triunfo de Amor estreou em 2010 e foi exibida no Brasil em 2012 pelo SBT, com uma nova transmissão em 2021 no canal pago TNL Network.