Eliminada do BBB23, Key Alves fala sobre relação com Rodrigo Mussi: - Foi muito intenso

08/03/2023 | 12:11



Na manhã desta quarta-feira, dia 8, Key Aves tomou café da manhã com Ana Maria para falar sobre a sua trajetória no BBB23. Durante participação no Mais Você, a jogadora de vôlei brincou sobre o momento em que MC Guimê a chamou de posturada e calma, fala que foi repetida diversas vezes por ela na casa mais vigiada do Brasil.

- Eu fazia para provocar ele mesmo. Eu ouvi isso ele falando isso de mim e achei muito engraçado, porque nunca ouvi ninguém falar que eu era calma e posturada. Na hora que ele começou, eu falei: Então vai baixar a calma e posturada aqui. Mas eu sabia que não era.

A atleta também comentou brevemente os erros que cometeu no confinamento:

- Olhando com os olhos de cá, eu consigo realmente entender o que deu errado, qual foi a minha fala, posicionamento... Estou disposta a aprender o tempo inteiro, porque eu sou uma menina muito nova e estou disposta a errar sim. Quando eu aceitei o convite do Big Brother, eu sabia que em algum momento ia errar. Não fui com medo disso. Quando a gente está lá dentro, não pensa em nada. Quando vem aqui fora o choque é bem grande, porque não é nada a ver com o que pensava ali dentro, é totalmente ao contrário.

Ao ser questionada sobre o romance com Gustavo, Key confessou que entrou no reality pensando em não se relacionar com ninguém.

- Aconteceu. Eu sempre acreditei que uma hora ia rolar uma pessoa muito especial, mas eu não imaginava que fosse no Big Brother. Pelo contrário, eu sempre falava que ali dentro não iria ficar com ninguém. Foi muito especial, a gente vai continuar aqui fora e estou muito ansiosa para ver ele. Até agora não consegui nem conversar. Não vejo a hora disso também.

E ainda comentou a eliminação de Cowboy:

- Eu fui descobrir aqui fora só o porquê dele ter saído. Até hoje eu acho que ele vai voltar de um paredão falso. Não tem muito o que eles, eu e ele nos ajudávamos muito e se não fosse ele eu não teria chegado até aqui. Me ajudou nas provas e como encarar os problemas ali dentro, então acho que eu sozinha no começo até agora seria muito pior, o jogo que fizemos juntos foi bom.

Ao ouvir uma fala do mato-grossense alegando que não entraria novamente em um relacionamento amoroso dentro de um jogo, a famosa disparou:

- Vou catar ele. Inclusive ele está assistindo, acredito. Gustavo, não quero nem saber, estou no Mato Grosso amanhã. Que isso? Não faria casal comigo? Esse nenenzinho aqui, estou chocada com ele, passada com esse menino.

A ex-sister ainda se pronunciou sobre o ciúme que sentia de Larissa em relação a Gustavo.

- Ela foi formar casal com ele [Fred] depois, demorou um pouquinho. Ali dentro a gente cria umas paranoias que é só da cabeça. Ele também começou a ver isso e criar da cabeça dele. Eu pensei que não estava ficando louca, mas realmente estava ficando louca. Agora já vi tudo. Não tem jeito, quando a gente ama e está apaixonado vê coisa que nem existe de ciúmes.

Após o Mais Você surpreender Key com um recado enviado diretamente por um sósia do Michael Jackson, Ana Maria Braga a questionou sobre o medo do cantor, que ela alegou ter visto no BBB23 e até foi consolada por brothers ao cair no choro por conta da imagem.

- Medo do quê? É verdade, tem um show dele. Ele é um sósia. Michael Jackson já morreu, juro que já morreu. O resto é tudo sósia, tem em um monte de gente. Você acredita que tem alguém? Agora me explica uma coisa. Se ele não morreu, como vai aparecer de madrugada dentro da casa do BBB lá em Curicica?

Ao que a jogadora de vôlei explicou:

- Ele persegue só eu. Ninguém mais vê, só eu. É uma loucura que tenho desde os meus nove anos e todo mundo ri. Já vi ele dentro de uma van andando em Bauru, para você ter uma ideia na loucura. Mas está tudo bem, é uma coisa da minha cabeça eu acho. Tenho medo porque, quando apareceu a notícia em 2009 se não me engano que tinha falecido, eu criança fiquei olhando na TV e cadê que abria o caixão? Não abria! Eu ficava: Esse cara não está aí. Comecei a pegar um trauma, dali em diante foi só sonhar com ele.

Gustavo mandou um recadinho carinhoso para Key dando boas-vindas a ela fora do reality e dizendo que em breve poderão conversar sobre tudo sem microfone. Ana Maria também relembrou o momento em que a atleta revelou os famosos com quem já ficou e mostrou a publicação feita por Gustavo Mioto, dizendo que apenas queria ficar quieto.

- Eu vou mandar um áudio pedindo desculpa. Realmente, eu estava sob uma cervejinha ali, começou esse negócio de Eu Nunca. A gente fala e até esquece que está sendo filmado. Depois eu parei e pensei que ia dar o que falar.

Após ouvir Rodrigo Mussi falar sobre a relação deles, alegando apenas a viu uma vez e foi na noite do acidente, ela explicou:

- O Mussi realmente foi tudo muito rápido, o que rolou entre a gente, mas foi muito intenso. Uma situação muito triste, eu fiquei muito mal e me sentia culpada o tempo inteiro por não ter falado para ele ficar em casa: Vai embora amanhã. Eu tive um peso muito forte em mim e graças a Deus ele saiu inteiro, isso foi um milagre que não consigo nem explicar. Não cheguei a falar depois com ele pessoalmente, a gente não se encontrou, conversamos só pelo celular. Ver ele agora conversando muito bem fico muito feliz, de verdade.