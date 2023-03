6 motivos para conhecer o Thermas da Mata, em Cotia

Redação

Do Rota de Férias



08/03/2023 | 11:55



O parque aquático Thermas da Mata reúne atrações divertidas para pessoas de todas as idades. O complexo fica em Cotia (SP), pertinho da capital paulista, e é perfeito para passeios em família. Abaixo, veja seis bons motivos para visitar o local.

6 motivos para conhecer o Thermas da Mata

Localização privilegiada

Localizado na Estrada do Morro Grande, em Cotia, o Thermas da Mata fica a cerca 30 minutos da capital paulista. Além disso, está a apenas 20 minutos do Rodoanel.

Águas quentes

Com águas quentes, o parque aquático pode ser visitado em qualquer época do ano. A Praia da Mata, por exemplo, tem uma piscina de ondas a uma temperatura de 32 graus. A atração Hot Island, por sua vez, conta com piscina com cascata de três quedas e ofurôs que chegam a até 36 graus.

Mais de 15 atrações para a família

A estrutura do parque inclui mais de 15 atrações voltadas para todas as idades e públicos. Dos mais aventureiros aos que desejam relaxar à beira da piscina, existem opções para um dia completo no Thermas da Mata.

Entre os destaques estão a Beach Kids, composta pelas áreas Kids e Baby (especial para menores de 5 anos); o Cyclone, tobogã com 65 metros de pura adrenalina; e o Space Music, segundo toboágua musical da América Latina, que reúne música e efeitos visuais na descida.

Integração com a natureza

O parque aquático está situado em uma área de 200 mil metros quadrados cercada de muito verde e natureza. Ali, além das atrações já citadas, é possível se integrar ao ambiente com diversas árvores nativas, nascente e cachoeira.

Diversão com Thermalucos

A criançada que visita o Thermas da Mata pode se divertir com a turma de mascotes do parque aquático, os Thermalucos. Compõem o grupo: Tibum, o paizão que zela pela saúde e bem-estar dos visitantes; Veggie, a mamãe sempre alerta às dicas de alimentação; Blub, que destaca a preservação da natureza; e Splash, o caçula que vive distribuindo abraços.

Além disso, para completar a diversão, o espaço conta com a equipe de recreadores AnimaThermas, que acompanha os pequenos de diversas idades com atividades especiais.

Preços especiais

O Thermas da Mata oferece até 70% de desconto nos ingressos adquiridos de forma antecipada pelo site www.thermasdamata.com.br.

Também é possível conseguir mais 10% de desconto em pagamentos realizados via Pix.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir o o Thermas da Mata, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.