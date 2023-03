Ex-ministro de Temer, Leonardo Picciani assume Secretaria de Saneamento

08/03/2023 | 11:47



O governo federal nomeou o ex-deputado federal e ex-ministro do Esporte do Governo Temer, Leonardo Picciani, para exercer o cargo de secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. A nomeação de Picciani, antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, está na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial da União (DOU). Picciani é uma indicação do MDB. Deputados da sigla, como a reportagem também apurou, estavam impacientes com a demora nas nomeações da pasta das Cidades, liderada pelo ministro Jader Filho. Eles esperam também a formalização do titular da Secretaria de Habitação, que ainda não foi publicada.

Outras indicações

O governo também nomeou Alessandro Serafin Octaviani Luis como superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão do Ministério da Fazenda. Alessandro Luis é bacharel em Direito e professor de Direito Econômico e Economia Política na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). De janeiro até agora, a Susep estava sob o comando interino do ex-diretor do órgão Carlos Queiroz.

O Diário Oficial da União traz ainda a nomeação de Marcio Andre Oliveira Brito, para presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), vinculado ao MDIC, e de André Rodolfo de Lima, para secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.