Três longas detêm o recorde de filmes mais premiados no Oscar

08/03/2023 | 10:59



Há três filmes que lideram a quantidade de mais prêmios Oscar recebidos, todos com 11 prêmios: Titanic, que recebeu 14 indicações em 1998, Ben-Hur, entre 12 indicações, em 1960, e O Senhor Dos Anéis: O Retorno do Rei, que teve 100% de aproveitamento nas suas indicações em 2004.

Na lista dos vencedores, os três conquistaram as categorias de melhor filme e melhor diretor, muito prestigiadas. Apenas Ben-Hur, porém, levou o Oscar também nas de atuação.

O recorde não deve ser quebrado no Oscar 2023. Isso porque o filme recordista em indicações, Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo, conta com 11, mas duas são na mesma categoria, a de melhor atriz coadjuvante, disputada por Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu. Ou seja, só alcançaria 11 estatuetas em um caso muito improvável de empate entre ambas.

Quais os estatuetas recebidas pelos filmes mais premiados da história

Na cerimônia do Oscar de 4 de abril de 1960, Ben-Hur levou como: melhor filme; melhor diretor (William Wyler); melhor ator (Charlton Heston); melhor ator coadjuvante (Hugh Griffith); melhor edição; melhor trilha sonora/comédia ou drama; melhor mixagem de som; melhor direção de arte colorida; melhor fotografia colorida; melhor figurino; melhores efeitos especiais. A única derrota veio na categoria de melhor roteiro adaptado, que ficou com Um Lugar na Alta Roda.

Já Titanic, em 1998, recebeu as estatuetas por melhor filme; melhor diretor (James Cameron); melhor canção original (My Heart Will Go On); melhor trilha sonora/drama; melhor mixagem de som; melhor edição de som; melhor direção de arte; melhor fotografia; melhor figurino; melhor edição; melhores efeitos visuais.

Curiosamente, os atores principais não convenceram os votantes da Academia: Kate Winslet foi desbancada por Helen Hunt, de Melhor É Impossível, como melhor atriz, e Leonardo DiCaprio sequer foi indicado como melhor ator do Oscar. A veterana Gloria Stuart também foi indicada como melhor atriz coadjuvante.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei venceu como: melhor filme; melhor diretor (Peter Jackson); melhor roteiro adaptado; melhor trilha sonora; melhor canção original (Into The West); melhor mixagem de som; melhor direção de arte; melhor maquiagem; melhor figurino; melhor edição; melhores efeitos visuais.