Liga de Basquete Feminino aposta em transmissão inovadora e tem Sampaio favorito

08/03/2023 | 10:51



A bola sobe nesta quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, para mais uma edição da Liga de Basquete Feminino. São oito equipes na disputa do título. A principal novidade é o modelo de transmissão multiplataforma. Além da NSports, plataforma de streaming oficial da competição, os jogos vão ser transmitidos pela CBN Campinas, Imirante.com, UOL, Live Basketball BR e TudoEP. A estimativa é alcançar um público de 115 milhões de pessoas por mês.

"Cada vez mais queremos democratizar o acesso do torcedor à LBF. Trabalhamos com este compromisso e hoje temos uma liga multiplataforma", afirmou o presidente da LBF, Ricardo Molina. "Com protagonismo dos clubes e das atletas em quadra, temos certeza do salto de qualidade que teremos em 2023."

São Paulo é o Estado com mais representantes na LBF: AD Santo André-SP, Bax Catanduva-SP, Ituano Basquete-SP, SESI Araraquara-SP e Unimed Campinas Basquete-SP. As outras equipes são: Sampaio Basquete (Maranhão), Sodiê Mesquita (Rio de Janeiro) e Unisociesc/Blumenau (Santa Catarina).

Serão 56 jogos na fase de classificação, disputada em turno e returno, para definição da posição de cada equipe para o chaveamento dos playoffs, com séries melhores de três jogos nas quartas de final e semifinais, subindo para até cinco partidas na série da final.

Atual campeão, o Sampaio Basquete é mais uma vez o favorito. A equipe do Maranhão se reforçou com Mari Dias, Manu de Oliveira, Melisa Gretter e Brenda Bleidão, além de acertar os retornos de Érika, Tainá Paixão, Rapha Monteiro, Patty, Alana, Jenyff Moura e do treinador Cristian Santander, que comandou o time na conquista do título de 2019.

"Temos um projeto muito consolidado, com pessoas que vestem a camisa do clube e, além de excelentes profissionais, têm um amor muito grande pelo basquete feminino e paixão pelo time. Isso contribui muito para o nosso sucesso. Temos a gana de sempre estarmos na final e buscarmos o título", afirmou Murilo Dias, presidente do Sampaio Basquete.

Atual bicampeão paulista, o SESI Araraquara é promete briga pelo título. A equipe manteve sua base, além de se reforçar como Jaqueline e Stephany, ambas vindas do Santo André. "Acredito que será uma liga bem disputada e tenho muita confiança de que nós iremos fazer um belo trabalho. Nossa busca pela excelência e consistência será nosso norte neste ano e a expectativa é de melhorarmos nossa condição do ano passado, quando ficamos em terceiro lugar", afirmou o técnico João Camargo.

A partida de abertura será entre SESI Araraquara e BAX Catanduva, nesta quarta-feira, às 19h30. A primeira rodada ainda conta com o confronto entre Unisociesc/Blumenau e AD Santo André, quinta-feira, em Santa Catarina. O Sampaio Basquete estreia em casa na sexta, diante do Sodiê Mesquita. Por fim, Ituano Basquete e Unimed Campinas se enfrentam no sábado, em Itu.