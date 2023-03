Saúde auditiva: dicas para utilizar fones de ouvido de forma adequada

Da Redação, com assessoria

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 50% das pessoas entre 12 e 35 anos correm o risco de perda auditiva devido à exposição prolongada e excessiva a sons altos. Para auxiliar os brasileiros a evitar problemas de saúde auditiva e utilizar fones de ouvido corretamente, a HyperX, lista cinco recomendações simples que vão ajudá-los a desfrutar de longas sessões enquanto protegem seus ouvidos.

1. Ajustar o volume adequadamente

O primeiro passo para preservar a saúde auditiva é manter baixo o volume. Em geral, a intensidade é controlada a partir do aparelho ao qual os fones de ouvido estão conectados. Se o usuário não conseguir ajustá-lo o suficiente dessa forma, pode verificar se há um controle no próprio dispositivo ou um acessório de controle de volume separado.

Uma maneira de verificar se os fones de ouvido estão em um volume seguro é perguntar a alguém próximo se eles podem escutar o que o usuário está ouvindo. Se puder, é sinal de que o volume está acima do necessário e que deve ser diminuído.

Além disso, é preciso se atentar para manter baixo o volume de outros dispositivos do dia a dia, como TVs, rádios ou som do carro.

2. Usar headsets com cancelamento de ruído

Muitas vezes, para abafar os sons ambientes e ouvir melhor o áudio do jogo ou uma música, o volume é aumentado. Para evitar essa situação, o ideal é usar um headset com cancelamento de ruído. Existem dispositivos com cancelamento passivo, que é aquele realizado de forma física, por meio de fones com espuma de alta densidade que envolvem a orelha, e de cancelamento ativo, que funciona por meio de um monitoramento constante do som ambiente e geração de ondas sonoras que eliminam o ruído externo.

3. Escolher bem entre fones intra-auriculares e auriculares

Os fones de ouvido intra-auriculares são pequenos dispositivos, geralmente com revestimento feitos de silicone ou plástico rígido, e que são colocados dentro da orelha. São ideais para situações específicas em que se prioriza a mobilidade e sessões mais curtas de áudio. Já os auriculares são dispositivos que se encaixam por fora das orelhas e geralmente as cobrem completamente. Nesse caso, a distância da fonte do som em relação ao tímpano pode ser muito menor e, além de mais confortável, o headset deixa os ouvidos menos expostos.

4. Fazer pausas

Outra recomendação simples para preservar a saúde auditiva é fazer pausas durante longas sessões de áudio. Quanto mais o usuário ouvir uma metralhadora de Fortnite ou curtir os efeitos sonoros de League of Legends em alto volume, por exemplo, mais chances correrá de ter algum dano. Para evitar, o ideal é priorizar intervalos de cinco minutos a cada meia hora ou de 10 minutos a cada hora.

Além disso, os médicos recomendam a regra de 60%/60 minutos, que consiste em calibrar seus fones de ouvido para 60% do volume máximo e não utilizá-los por mais de 60 minutos sem uma pausa.

5. Definir um limite de volume

Para garantir a manutenção do volume do fone de ouvido em níveis seguros, alguns dispositivos permitem que o usuário defina um limite nas configurações. O manual do aparelho costuma indicar se essa função está disponível.

A audição é um dos sentidos mais poderosos do corpo humano, e, independentemente do modelo de fone de ouvido escolhido, o segredo para preservar sua saúde auditiva é a moderação, evitando ruídos muito altos, próximos ou que duram um longo tempo. Além disso, o usuário deve sempre investir em fones de ouvido com uma combinação equilibrada de design, qualidade e tecnologia, três variáveis ??fundamentais para a proteção dos ouvidos.