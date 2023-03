Setor privado dos Estados Unidos cria 242 mil empregos em fevereiro

08/03/2023 | 10:42



O setor privado dos Estados Unidos criou 242 mil empregos em fevereiro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 8, pela ADP. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de geração de 205 mil postos de trabalho no mês passado.

O número de empregos criados em janeiro foi revisado para cima, de 106 mil a 119 mil.

A pesquisa da ADP, que adotou nova metodologia no ano passado, também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 7,2% em fevereiro. O ritmo dos ganhos é o mais fraco em 12 meses, nesse levantamento.

A ADP afirma que ainda há contratações "robustas" na economia americana, com o crescimento dos salários "ainda bastante elevado", nas palavras da economista-chefe da entidade, Nela Richardson. Segundo ela, houve "desaceleração modesta no avanço dos pagamentos", para a economista insuficiente para desacelerar rápido a inflação no curto prazo.

Na sexta-feira, 10, os EUA divulgam seu relatório oficial de emprego, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.