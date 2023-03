Fora do BBB23, Key Alves reflete sobre futuro no vôlei: - Espero realmente continuar

08/03/2023 | 10:11



Após ser eliminada do BBB23, Key Alves está refletindo sobre o futuro de sua carreira no vôlei. Segundo informações do site oficial do reality, a atleta possui um contrato até abril com o Osasco e precisa ver como está a sua situação com o clube. Em entrevista ao veículo, ela declarou:

- Tinha um contrato, não sei como que ficou, porque ficou uma procuração com a minha irmã. Então deixo para ela decidir tudo.

A famosa também está focada em realizar uma cirurgia no joelho esquerdo, pois rompeu o ligamento durante uma partida em outubro de 2022. Key terá que fazer o procedimento e passar pela recuperação.

- Mas agora no começo, impossível [voltar ao vôlei]. Tenho que fazer uma cirurgia que demora nove meses. Então, pelo menos esse ano e até ano que vem eu não volto a jogar. Tenho que esperar um pouco mais e decidir realmente se é isso que eu quero da minha vida. Voltar, fazer cirurgia, tem todo um processo.

No entanto, apesar de ter falado que não volta agora para o vôlei, a jogadora de vôlei revelou vontade de continuar jogando.

- Foi a lesão que eu tive alguns meses antes de ser convidada [para o BBB 23]. Isso mexeu muito comigo. Espero realmente continuar, porque eu sou muito nova e ainda acho que tenho um tempo para seguir a carreira de atleta. Mas é algo que mexe muito comigo, na minha cabeça, essa lesão que eu tive.