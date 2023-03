Após fala polêmica sobre submissão, Maira Cardi e Thiago Nigro mostram rotina de casal

08/03/2023 | 10:10



Será que o amor mexe mesmo com a nossa cabeça a ponto de fazer a gente mudar de opinião? Parece que para Maira Cardi sim! A influenciadora surgiu nas redes sociais na última terça-feira, dia 7, para falar sobre o novo relacionamento com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, e chocou alguns internautas com o texto ao admitir que aceitou ser submissa.

Algumas horas mais tarde da fala polêmica, os dois apareceram juntinhos deitados no sofá curtindo um momento de intimidade e assistindo a alguns vídeos. Maira então decidiu compartilhar que está enfrentando dificuldades ao tentar curtir um momento de relaxamento com Thiago.

- Vai contar para eles ou eu conto?, começou a coach.

- Eu não tenho nada para contar e você tem que ter provas do que você vai falar, rebateu o novo namorado de Maira.

- Como que faz essa prova? Meu, ele não paga YouTube. Aí a gente tem que ficar assistindo as coisas com um intervalo de propaganda aleatória! É um absurdo. Você está sem dinheiro, rapaz?

A brincadeira continua quando Thiago diz:

- Estou, preciso de um dinheiro emprestado, amor.

Bem humorados os dois, né? Mas parece que uma boa noite de sono é o suficiente para melhorar o humor de todo mundo. Isso porque na manhã desta quarta-feira, dia 8, os dois já surgiram juntos novamente para darem início a mais um dia de rotina fitness.

Cardi mostrou nos Stories que estava comendo uma maçã ao lado do novo amado enquanto os dois curtiam uma caminhada sob o sol para repor vitaminas e aproveitar o calorzinho. Os dois parecem bastante apaixonados mesmo, né?