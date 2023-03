Após eliminação de Key Alves, Fred tem crise de choro e MC Guimê planeja próximo alvo. Veja o que rolou nesta madrugada no BBB23

08/03/2023 | 09:10



Não é novidade que noite de eliminação resulta em nervos à flor da pele, né? Na madrugada desta quarta-feira, dia 8, logo depois que Key Alves foi eliminada do BBB23 ao disputar o paredão com Domitila Barros e Sarah Aline, rolaram muitas conversas sobre jogo, e claro... chororô!

Fred Boco Roso, por exemplo, abriu o berreiro no Quarto do Líder enquanto observava fotos da família. Vale lembrar que o ex-parceiro de Bianca Andrade não teve uma semana muito fácil, já que conflitou com Sarah Aline, ao indicá-la para o paredão e a moça voltar, além de ter travado uma guerra com Ricardo Alface, seu antigo aliado e amigo no game. Fred afirmou que não tem medo de ir ao paredão com o biomédico.

- Dependendo da configuração, tudo pode acontecer. Esse negócio de duas torcidas, se vir o Black [Cezar] e o Alface [Ricardo], que agora eles são unha e carne, eu não tenho medo desse paredão.

Enquanto isso, MC Guimê confessou para Amanda e Cara de Sapato que ainda gosta de Alface, apesar do brother ter trocado de alianças.

- Pra votar nele tem que vir bastante coisa a acontecer nessa casa aqui, disse o marido de Lexa.

Mais tarde, o cantor ainda planejou seu próximo alvo após ter conseguido eliminar Key Alves. Na conversa com Bruna Griphao, Fred e Larissa, os nomes de Cezar e Domitila foram apontados.

- [O Cezar] começou a ter uma postura totalmente errada. [...] Esse cara não se posicionou uma vez certo aqui no game pra mim, disparou Guimê.

Por outro lado, em outro cômodo, Alface afirmou que suas três prioridades para eliminar são: Fred, Larissa e Bruna Griphao.

Eita que o clima está esquentando!