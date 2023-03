Betfair: veja o bate-papo com Rony, Murilo e Gabriel Menino

Da Redação, com assessoria

A Betfair, patrocinadora oficial de apostas do Palmeiras, esteve na Academia de Futebol para um bate-papo exclusivo com Rony, Murilo e Gabriel Menino. A equipe alviverde se prepara para a partida decisiva deste sábado (11/3), no Allianz Parque, contra o São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Entrevista da Betfair com os jogadores do Palmeiras

Na entrevista exclusiva à Betfair, o zagueiro Murilo comentou sobre o jogo decisivo deste sábado, contra o São Bernardo, adversário com a segunda melhor campanha do Paulistão. “Será um jogo muito difícil. O São Bernardo é uma equipe que está se estruturando muito bem, com diversos jogadores de qualidade. Sabemos que será um grande jogo e espero que nessa partida consigamos vencer para manter essa vantagem de jogar dentro de casa no Paulistão”, analisou.

O zagueiro também destacou a importância de fazer o duelo decisivo no Allianz Parque, ao lado de sua torcida. Até o momento, o Palmeiras fez seis partidas em seus domínios, vencendo quatro e empatando duas.

“A gente sabe que o apoio do nosso torcedor é fundamental para buscarmos vencer um duelo decisivo como esse no Paulistão. É uma baita emoção ver os torcedores comemorando uma vitória do Palmeiras, e se Deus quiser, vamos conquistar isso para eles. Nossa equipe é muito forte dentro de casa e vem jogando bem no Allianz. Esperamos representar bem a torcida nessa partida de quartas de final contra o São Bernardo”, ressaltou Murilo

No Palmeiras desde o início do ano passado, o zagueiro de 25 anos viveu um 2022 de muitos gols pelo Alviverde: foram 11 gols em 57 jogos. Na temporada atual, o zagueiro marcou um gol na vitória por 1 a 0 no clássico contra o Santos.

Expectativas para o Campeonato Paulista

A Betfair aponta que no confronto entre Palmeiras e São Bernardo deste sábado, a vantagem é do Verdão em passar para as semifinais. De acordo com a casa de apostas, a equipe alviverde possui 68% (odd de 1.34) de chances de vencer a partida. O empate fica com 20% (4.6), contra 12% (7.5) do São Bernardo vencer.

Cria da Academia, Gabriel Menino foi um dos atletas que mais atuou na temporada de 2023 até o momento (12 jogos). Outro ponto positivo do meio-campista são suas estatísticas neste ano: foram 3 gols marcados e 5 assistências na temporada. “Já bati meu recorde de gols no ano em menos de dois meses de temporada. Isso é muito bom, fruto do meu trabalho no dia a dia com esse grupo. Agradeço muito a oportunidade de atuar e quero continuar fazendo uma temporada muito positiva, e tenho certeza que virão muito mais gols e títulos pelo nosso Palmeiras”, disse à Betfair.

O jovem volante também analisou o confronto no Allianz neste final de semana diante da torcida do Palmeiras. “Aquela energia e emoção dos torcedores é sempre muito boa, nós sentimos essa vibração lá de dentro do campo. Essa energia positiva. O fato de estar jogando em casa com a torcida ao nosso favor. Vai ser muito bom ver o estádio cheio, dando uma grande motivação para buscarmos a vitória”, concluiu Gabriel Menino.

Outros jogos pelas quartas de final do Paulistão

A Betfair também calculou as chances dos outros jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Segundo a casa de apostas, além do Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino são favoritos a estarem nas semifinais.

Domingo (12/3) – Corinthians x Ituano

Corinthians (67% – 1.33, para cada 1 real apostado no Corinthians, se o placar mantiver, o apostador levará R$1,33); Empate (21% – 4.2); Ituano (12% – 8.0)

Domingo (12/3) – Red Bull Bragantino x Botafogo-SP

Red Bull Bragantino (59% – 1.55); Empate (27% – 3.4); Botafogo de Ribeirão Preto (14% – 6.5)

Segunda (13/3) – São Paulo x Água Santa

São Paulo (63% – 1.44); Empate (24% – 3.8); Água Santa (12% – 7.5)

Quanto à chance de título, o Palmeiras é a equipe favorita segundo análise da Betfair.

Palmeiras 41% Corinthians 22% São Paulo 15% Red Bull Bragantino 8% São Bernardo 6% Água Santa 4% Botafogo de Ribeirão Preto 3% Ituano 1%

Rony na Seleção Brasileira

Na última sexta-feira, o técnico interino Ramon Menezes fez a convocação da Seleção Brasileira para o confronto do próximo dia 25 de março, contra o Marrocos, quarto colocado na Copa do Mundo de 2022.

Na lista recheada de novidades, o Palmeiras foi o clube nacional com o maior número de convocados: o goleiro Weverton, o meia Rafael Veiga e o atacante Rony foram selecionados para vestir a camisa canarinho no amistoso.

“Essa convocação é a realização de um sonho. Um sonho que estou realizando junto com a minha família, que torcia muito para isso acontecer. É uma emoção muito grande poder vestir a camisa da Seleção Brasileira, não sei nem explicar, e sim agradecer a Deus por tudo que ele está me proporcionando neste momento da minha carreira”, destacou Rony, em entrevista à Betfair.

O paraense de 27 anos que veste a camisa 10 do Palmeiras falou sobre manter o foco no trabalho nas partidas pelo Palmeiras, para chegar bem para o amistoso contra o Marrocos. “A emoção é muito grande por estar entre os convocados. Espero aproveitar muito cada momento com o grupo de convocados, aprender mais, e fazer o meu melhor neste desafio. Mas antes disso, sabemos que tem muita coisa pela frente e o foco neste momento está sendo o Paulista. Queremos brigar pelo bicampeonato. Pois a gente sabe que há outros clubes também buscando por essa competição, que é muito importante aos torcedores”, destacou o craque.

Artilheiro da equipe na temporada com cinco gols, Rony também agradeceu aos jogadores e torcedores por essa convocação. “Estou muito contente com este momento que eu estou vivendo. Quero agradecer todo o apoio do Palmeiras, que me disponibiliza toda essa estrutura incrível para poder trabalhar bem e chegar nos meus objetivos. Estou muito grato a eles e ao torcedor, que me apoia constantemente”, finalizou Rony no bate-papo concedido à casa de apostas.