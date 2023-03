Bibliotecas móveis chegam a Mauá nesta quarta (8) com livros e HQs

Da Redação



A Prefeitura de Mauá, em parceria com o Sesc, traz à cidade nesta semana a BiblioSesc, bibliotecas itinerantes que funcionam como "estantes móveis" dentro de caminhões e tem como objetivo incentivar a leitura, estimular o raciocínio, criatividade e imaginação entre a população.

A ação vai acontecer nesta quarta-feira (8) na Casa do Hip Hop, na Rua David Boscariol, 92/112, no Jardim Rosina, das 10h às 15h. O acervo inclui romances, poesias, clássicos, contos de fada, biografias, livros de culinária, dicionários e histórias em quadrinhos, também chamadas de HQs. Os moradores interessados poderão pegar até dois livros emprestados do projeto e devolver no próximo dia 22, quando a BiblioSesc retorna à cidade no mesmo local e horário.



Além de poder retirar os livros no local, o público poderá conferir a apresentação da coreógrafa, percussionista e professora guineana Mariama Camara, das 12h às 13h. Ela irá realizar a intervenção artística Guiné Brincante.



Na quinta-feira (9) e no próximo dia 23, a estante móvel ficará estacionada no Parque da Juventude, na Rua Francisco Ortega Escobar, s/nº, Vila Noêmia, também das 10h às 15h.



Para se cadastrar e retirar um livro emprestado, basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Crianças com até 12 anos devem estar acompanhados de responsável ou apresentar autorização dos pais.