Em dia de homenagem, mulheres falam sobre a importância de conquistarem seus espaços na sociedade

Beatriz Mirelle e Renan Soares



08/03/2023 | 06:09



Representatividade, inspiração e pioneirismo. Essas três palavras simbolizam a trajetória de muitas mulheres que conseguem subverter estereótipos e traçar caminhos de sucesso dentro da carreira que escolheram. O mercado de trabalho ainda é um dos maiores desafios que elas enfrentam. Em cenários com cargas horárias altas, salários discrepantes e dupla jornada com demandas dentro e fora do escritório, a desigualdade de gênero se torna cada vez mais aparente. De acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), para cada dólar de renda ganho pelos homens no mundo, as mulheres recebem apenas 51 centavos pelo mesmo trabalho.



Apesar desse contexto, a luta para conquistar espaços antes negados a elas, como de empreendedoras e líderes, é algo constante. “Já são 19 anos em um cargo executivo e percebo um movimento muito bacana de liberdade e naturalização das diferenças. Isso me impulsiona”, destaca a gerente de marketing do Mauá Plaza Shopping, Ariane de Oliveira, 40 anos. “Algo que essa nova geração precisa aprender é dar apoio para outras mulheres. Precisamos nos apoiar, nos admirar e reconhecer nosso trabalho. Somos exemplo para outras pessoas.”



Isabel da Silva, 55, empreende há três décadas. Proprietária do salão Isabel Tranças, no Centro de Santo André, ela se sente honrada ao observar as conquistas deste período e como outras mulheres também conseguiram alcançar seus objetivos. “Comecei na cozinha de casa, com apenas algumas meninas. Agora me vejo com o salão, uma sócia, uma equipe maravilhosa. É gratificante”, observa. “Espaços como esse fazem toda diferença para nós, mulheres negras. É fundamental sabermos que movimentamos o comércio e conseguimos levantar a autoestima de outras pessoas.”

A história de Isabel é parecida com a de Ivani Araújo Oliveira, 55. Há 27 anos a comerciante, que veio de Fortaleza, fundou a Mil Folhas Vita, com sede na Avenida Marechal Deodoro, em São Bernardo. A ideia era um sonho antigo de Ivani, já que sua mãe tomava chás para cuidar da saúde. A empreendedora destaca que sempre acreditou nos próprios sonhos, e reforça que as mulheres nunca devem desistir do que almejam.



“No início, eu não tinha condições de pagar funcionários. Eu mesma que cuidava, abria e fechava a loja, limpava, vendia e ainda era a compradora. Sempre gostei de produtos naturais, comecei vendendo na época em que não tinha tanto comércio destes itens, com a venda de chá e mel. De repente, começamos a crescer no mercado. Abri a primeira loja, a segunda, a terceira e fui indo”, diz Ivani. A empreendedora possui unidades em Santo André, São Bernardo, Diadema, Guarulhos e São Mateus, além da loja on-line.

GRANDE ABC TERÁ PROGRAMAÇÃO PARA O PÚBLICO FEMININO DURANTE TODO O MÊS

Em celebração ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, as prefeituras do Grande ABC terão uma programação eclética, com atividades em diversos segmentos. Em Santo André, a Prefeitura vai lançar o programa Mulher Andreense, com cuidados exclusivos à saúde da mulher.

Já em São Bernardo, o carro-chefe das celebrações é o evento São Bernardo Delas, um feirão de empregos que vai ofertar mais de 1.200 vagas exclusivas para o público feminino. A ação será realizada nesta quarta, das 8h às 15h, no Ginásio Poliesportivo (Avenida Kennedy, 1.155, Anchieta).



Com o tema Democracia, Autonomia e Igualdade, a cidade de Diadema terá atividades como um cortejo comemorativo ao Dia Internacional da Mulher a partir das 8h30, com início no Centro Cultural Heleny Guariba (Rua Br. de Uruguaiana, 87, Casa Grande). Já no dia 25 de março, às 14h, a Praça da Moça recebe o aulão do programa Mulheres em Movimento e barracas diversas.



Em Mauá, o lançamento da programação acontece no Teatro Municipal, a partir das 8h. Além de palestra, será aberta uma exposição com a temática Trajetória da Luta das Mulheres. Ribeirão Pires recebe no o Ato 11M ABC, organizado pela Frente Regional do ABC de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, na Vila do Doce, no Centro, com a divulgação dos serviços ao público feminino.



Já em Rio Grande da Serra, a programação começa às 7h30, com aula especial de dança em comemoração ao Dia da Mulher no Salão nobre do Fundo Social de Solidariedade (Rua do Progresso, 700, Jardim Progresso). No sábado, das 9h às 13h, haverá ações voltadas a prática de esportes na Praça da Bíblia (Rua Francisco de Moraes Ramos).



As programações completas podem ser acessadas nos canais oficiais das prefeituras.