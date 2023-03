Santo André mapeia ruas para instalar acessibilidade

Da Redação



08/03/2023 | 06:08



A Prefeitura de Santo André deu início a uma pesquisa de campo em cerca de 400 ruas e avenidas para analisar ou instalar equipamentos de acessibilidade. Os locais escolhidos correspondem a mais de 200 quilômetros de vias selecionadas por estarem proximas de ambientes públicos municipais que prestam serviços de atendimento a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De acordo com a Prefeitura, esse estudo fará um diagnóstico do sistema viário, corredores de transporte público, trechos que integram a malha cicloviária e grandes áreas de circulação.

"Esse mapeamento será importante para definirmos políticas públicas voltadas à acessibilidade. Desta forma, Santo André trabalha para ser uma cidade mais inclusiva", afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).



Para a realização deste trabalho, serão utilizados veículos com câmeras e GPS, que permitem verificar as condições das vias por onde passarem. Estes equipamentos capturam fotos do trajeto de forma automática em intervalos de tempo e de distância que possibilitam a análise da malha viária como um todo.



Entre as pessoas com mobilidade reduzida que a Prefeitura deseja contemplar no estudo estão idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo ou obesos. As vias priorizadas serão regiões de hospitais, instituições de ensino e supermercados, como no bairro Campestre, assim como trechos próximos aos modais de transporte (Terminal Vila Luzita, Estação Prefeito Celso Daniel, Prefeito Saladino e Utinga, por exemplo).



A Prefeitura também destaca que promove de maneira colaborativa o PMSI (Plano para a Mobilidade Segura e Inclusiva). Com a participação da população pela página https://pmsi-santoandre.com/, o plano tem meta de ser uma ferramenta de planejamento das políticas públicas de segurança viária de Santo André. O site também conta com informações sobre o PMUS (Programa de Mobilidade Urbana Sustentável) da cidade, que está em andamento e é financiado parcialmente pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).