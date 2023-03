Água Santa se reapresenta e já treina de olho no São Paulo

Da Redação



08/03/2023 | 06:07



Os jogadores do Água Santa se reapresentaram ontem para iniciar os preparativos de olho nas quartas de final do Campeonato Paulista. O time do Grande ABC fecha essa fase da competição contra o São Paulo, na próxima segunda-feira, no Allianz Parque.



Dentro dessa retomada, os titulares fizeram o trabalho de fortalecimento na academia por conta do desgaste do último jogo. No clássico do Grande ABC contra o São Bernardo FC, o Netuno levou a melhor, ao ganhar por 1 a 0 na casa do adversário.



Já o restante da equipe participou de um trabalho técnico. Agora, o Água Santa tem mais cinco dias de preparação até o confronto decisivo. Na fase de grupos, o time do Grande ABC ficou entre as equipes que menos sofreram gols. Foram nove no total e empatou com o São Bernardo FC, que alcançou esse mesmo número. O Palmeiras é a equipe que menos tomou gols, com apenas cinco na primeira etapa do Campeonato Paulista.