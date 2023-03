São Bernardo FC aposta na união para ganhar do Palmeiras

Da Redação



08/03/2023 | 06:06



O São Bernardo FC aposta na união da equipe e no clima de tranquilidade em sua preparação para a partida contra o Palmeiras, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A fórmula tem um único objetivo: fazer história no jogo, no esforço de conquistar uma classificação nas semifinais do torneio contra um dos melhores times do País na atualidade.



Para alçançar essa meta, o Tigre está bem focado e bastante concentrado, destacou o volante e capitão da equipe, Rodrigo Souza. Na última terça (7), o time direcionou o treino na recuperação física dos atletas. “É uma das melhores equipes do Brasil. Precisamos aproveitar esse privilégio de jogar e fazer história”, disse o capitão do São Bernardo FC.



Em relação às duas últimas derrotas - uma contra o Náutico pela Copa do Brasil e outra para o Água Santa na última rodada de grupos do Paulistão -, o volante disse que esse fator não deve atrapalhar o time. “Estamos mais unidos agora para as quartas de final”, completou.