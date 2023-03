São Caetano corre o sério risco de ser rebaixado da Série A-2

Da Redação



08/03/2023



Prestes de jogar a última rodada da série A-2 do Campeonato Paulista, o São Caetano corre o sério risco de rebaixamento. O Azulão pode cair para a A-3 do torneio, caso só empate fora de casa com o Linense, às 15h do próximo sábado, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.



O São Caetano tem 12 pontos conquistados e está na 14ª colocação. Se sair com empate, o time do Grande ABC vai depender do resultado da partida entre Lemense e Monte Azul. Esses dois times têm 11 pontos cada e se encontram na zona de rebaixamento.



Se uma das equipes do ‘jogo dos desesperados’ vencer e o São Caetano empatar, o Azulão cai para a Série A-3. Por esse motivo, a equipe do Grande ABC sequer pode pensar em tropeçar na última rodada. Caso perca para o Linense, precisa torcer também pelo empate entre Lemense e Monte Azul para depender dos critérios de desempate na classificação. Por esse motivo, só a vitória interessa para o São Caetano para não depender do resultado da partida entre os dois times piores colocados na A-2.



PREPARAÇÃO

O São Caetano entra agora na semana focada nos treinamentos, a fim de afastar o fantasma de rebaixamento. O time vem de uma derrota por 3 a 1 para o Oeste na rodada passada. Isso dificultou ainda mais a situação da equipe.



Capitão e referência do Azulão, o volante Dias cumpriu suspensão e não atuou na derrota para o Oeste. De volta para a partida final, ele destaca a postura da equipe. “Não podemos nem pensar em um resultado que não seja a vitória. O São Caetano é um time que entrou na competição como um dos favoritos para ter o acesso. Jamais podemos aceitar a possibilidade de entregarmos o clube na série A-3. Chegamos no time para disputarmos a série A-2 e acabar na mesma divisão é o mínimo que podemos fazer”.



“Eu me acostumei a ver o Azulão brigando por conquistas e não aceito estarmos vivendo essa posição. Entendo que agora é o momento de todos se doarem para terminarmos a competição de forma digna com o que o clube merece”, finalizou.