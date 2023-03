Câmara de São Caetano cuida de elevador alheio

Da Redação



08/03/2023 | 06:05



Em meio à crise, relatada nos últimos meses pelo Diário, da falta de manutenção dos elevadores da Prefeitura de São Caetano, especialmente na Educação, os vereadores irão discutir projeto de lei de Marcos Fontes (PSDB), que institui a afixação de avisos nos elevadores de prédios residenciais e comerciais – privados – com informações sobre a última manutenção desses equipamentos. Pois é. Enquanto fingem que elevadores públicos estão a mil maravilhas, os parlamentares querem estabelecer regras para os elevadores particulares. A polêmica medida, que estava na pauta da sessão desta terça-feira (7), foi adiada por duas sessões. Quem sabe eles incluam uma emenda para fiscalizar os elevadores da gestão de José Auricchio Júnior (PSDB).

Bastidores

Vida e obra de Marcelo

Prefeito de Mauá e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Oliveira (PT) vai lançar nesta sexta-feira (10) a sua autobiografia. O livro vai ser lançado no dia em que o petista completa 51 anos, em evento no Espaço Cerâmica, a partir das 19h30. Além de revelar curiosidades, como o nome verdadeiro do político, que é Francisco, a obra perpassa os tempos de metalúrgico na GM, a chegada ao sindicalismo e a entrada na vida pública, como vereador.