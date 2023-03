Key Alves é a eliminada da semana no BBB23

08/03/2023 | 00:11



Mais uma participante deixou a casa do BBB23! Dessa vez, quem não superou as expectativas do público foi Key Alves, eliminada com 56,76 por cento dos votos. O que você achou do resultado?

A saída de Key foi marcada por uma semana repleta de muitas brigas, principalmente depois do Jogo da Discórdia da última segunda-feira, dia 6. Além das intrigas entre Ricardo Alface e Fred, a casa ainda teve que ver o líder da semana ser praticamente massacrado pela sua escolha de indicar Sarah ao paredão.

Key entrou na casa do BBB no grupo camarote, amarrada com Gustavo - na primeira dinâmica do programa. Desde o começo, a jogadora de vôlei foi foco de muitas polêmicas, e protagonizou cenas quentes com o amado e aliado Cowboy, que também foi eliminado.

Durante os dias que passou na casa, Alves deu o que falar ao revelar os famosos com quem já trocou beijos do lado de fora da confinamento. Além disso, virou meme ao contar que tem medo de Michael Jackson. Uma figura, né?

Será que Key e Gustavo irão continuar com o romance aqui fora? Agora só o tempo irá dizer.