Ele vem aí! Saiba como vai funcionar o Quarto Branco do BBB23

08/03/2023 | 00:10



O tão temido Quarto Branco vem aí! Nesta terça-feira, dia 7, Tadeu Schmidt revelou no programa ao vivo que o BBB23 também vai contar com uma das dinâmicas mais famosas da história do reality.

Tudo começará na próxima quarta-feira, dia 8. Os brothers serão recepcionados, logo pela amanhã, às 10h, com um botão no jardim da casa. Quem apertar primeiro estará direto no Quarto Branco e deverá indicar alguém para acompanhá-lo.

A partir daí, uma disputa começará entre eles. Dentro de um carro, eles irão lutar por sua permanência no programa - mais do que nunca. Quem perder, estará direto no paredão, sem bate-volta.