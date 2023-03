Raia Drogasil: lucro líquido ajustado sobe 47% no 4º tri e soma R$ 301,1 mi

07/03/2023 | 22:11



A Raia Drogasil teve Lucro líquido ajustado de R$ 301,1 milhões, alta de 47% sobre o mesmo trimestre de 2021. Sem ajustes o resultado foi de R$ 278 milhões, avanço de 48,5%. O lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do período foi de R$ 599,4 milhões, aumento de 33,8% ante o último trimestre de 2021.

No período, o lucro bruto totalizou R$ 2,338 bilhões, correspondente a uma margem bruta de 28%, 0,5 ponto porcentual menor do que no mesmo intervalo de 2021. "Vale ressaltar que a margem bruta no varejo contraiu em apenas 0,1 pp no trimestre, ao passo em que o elevado crescimento de vendas da 4Bio (startup investida da companhia) no trimestre, que excedeu 50%, gerou um efeito mix negativo de 0,4 pp", diz a companhia.

A receita bruta da companhia cresceu 22% e chegou a R$ 8,351 bilhões. A companhia credita esse crescimento ao impulso da abertura de 260 novas farmácias ao longo do ano e pelo crescimento recorde de 13,3% nas lojas maduras no ano, um patamar 7,5 pontos porcentuais acima da inflação. Em 2022, a receita bruta foi de R$ 31 bilhões, um incremento absoluto de R$ 5,3 bilhões e um crescimento de 20,9% frente a 2021.