Penha nomeia petista Ramon Velasquez como secretário

Artur Rodrigues



08/03/2023 | 06:03



A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), vai nomear o ex-prefeito Ramon Velasquez (PT) como secretário de Relações Institucionais. Como chefe da Pasta, ele será responsável por intermediar a relação entre a Prefeitura e os governos estadual e federal. “Estamos felizes em contar com o apoio do ex-prefeito Ramon Velásquez na nossa gestão. Tenho certeza que vamos agregar muita experiência na administração pública, na figura do Ramon, que foi prefeito de Rio Grande da Serra, conhece os problemas da nossa cidade e vai nos ajudar bastante neste desafio”, disse a prefeita.



Ramon comandou Rio Grande da Serra entre 1999 e 2004. Sua posse como novo secretário deve acontecer nos próximos dias, segundo a Prefeitura. Recentemente, Penha deixou o PTB e foi para o PSD, de Gilberto Kassab, que é secretário de Governo da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O Diário apurou que Penha pretende disputar a reeleição em 2024, o que justifica a mudança para um partido com mais capilaridade política no Estado de São Paulo.