Primeira reunião do Consórcio do ano define demandas da região para União

Artur Rodrigues



08/03/2023 | 06:02



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realizou, na manhã desta terça-feira (7), a primeira assembleia ordinária do ano com a presença dos prefeitos de cinco das sete cidades – São Bernardo e São Caetano deixaram a entidade oficialmente durante a eleição para a presidência, no fim do ano passado.



Na reunião foram discutidas as demandas regionais que serão encaminhadas aos governos federal e estadual na próxima semana. O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), destacou que objetivo é intensificar as ações da entidade tanto em Brasília, junto ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quanto no Estado de São Paulo, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Os prefeitos do Grande ABC estão unidos pelo bem comum. Debatemos as prioridades dos nossos municípios para levar na próxima semana a Brasília, onde serão entregues ao governo do presidente Lula”, afirmou Marcelo.



A necessidade de investimentos em Defesa Civil foi uma das principais pautas debatidas, já que o Grande ABC tem sofrido com as fortes chuvas de início de ano. “Conversamos sobre a possibilidade da implementação do sistema de sirenes na região, o que pode evitar tragédias futuras provocadas pelas chuvas”, declarou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL).



Nos dias 13 e 14 de março, acontece em Brasília a 84ª reunião da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos). As demandas debatidas na reunião de ontem serão apresentadas no encontro marcado na Capital do País.