Homem é preso por sequestro em Rio Grande da Serra

Da Redação



07/03/2023 | 21:01



Um homem foi preso nesta terça-feira (7) suspeito de participar de um sequestro em Rio Grande da Serra. A vítima fugiu do cativeiro e um comerciante da cidade teria sido o mandante do crime como forma de cobrança por uma dívida.



Segundo as informações da PM (Polícia Militar), a vítima estava desaparecida desde segunda (6). Os militares conseguiram a placa do carro que ela dirigia no momento em que foi abordada pelos criminosos e descobriram que se tratava de um carro encontrado queimado no Rodoanel. Mais tarde, os policiais receberam uma ligação da vítima, informando o que teria acontecido e sobre sua fuga do cativeiro.



Com as características de um dos criminosos, assim como de seu carro, os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram encontrar o suspeito, que foi reconhecido pela pessoa sequestrada. O caso foi registrado no 1º DP da cidade e será investigado pela Polícia Civil.