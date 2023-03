Mulher morre esfaqueada em SP após reclamar de som alto; suspeito está preso

07/03/2023 | 20:10



Uma mulher morreu e um homem ficou ferido na noite desta segunda-feira, 6, após discutir com o namorado da proprietária de um bar, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, por causa do barulho alto que vinha do estabelecimento, na Vila Santa Luzia.

O principal suspeito de cometer o crime é o segurança de shopping Geraldo Cordeiro, que além de assassinar a facadas a enfermeira Gloria Liscinio, de 53 anos, também atacou o marido dela, José Conder, de 59. Cordeiro foi preso na manhã desta terça, 7, em flagrante. O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio por motivo fútil no 1ª DP (Distrito Policial) da cidade.

Incomodada com o barulho alto, Glória foi ao bar onde Geraldo estava com amigos e gravou a cena com o seu celular, segundo o boletim de ocorrência. De acordo com o relato de testemunhas, ela teria dito em voz alta que a situação seria resolvida na Justiça.

Apesar de estar impaciente, ela não xingou ou falou palavrões durante a abordagem, apontam os relatos, e também não chegou a direcionar a palavra para nenhuma das pessoas que estavam no local.

Ao dar as costas e ir em direção à sua casa, porém, o suspeito foi atrás da enfermeira e a golpeou oito vezes com uma faca. José Conder tentou proteger a mulher, mas acabou atingido também. Glória não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O marido foi levado ao Hospital Geral Pirajussara e, até a tarde desta terça, 7, o quadro de saúde era considerado estável.

Após o crime, Geraldo Cordeiro fugiu, mas foi localizado nesta manhã, na zona leste de São Paulo, próximo à cidade de Mauá. "Eram umas 6 horas da manhã quando começaram as diligências. Fomos para vários lugares. Recebemos informações até que chegamos na zona leste e ele estava na casa do irmão, se trocando para ir embora", disse Hélio Bressan, delegado seccional de Taboão da Serra.

O suspeito foi autuado e preso em flagrante por volta das 9h30 desta terça. De acordo com Bressan, o homem foi levado para a cadeia de Itapecerica e nesta quarta, 8, passará por uma audiência de custódia. O Estadão não conseguiu localizar a defesa de Geraldo Cordeiro.

Segundo registros da polícia civil até janeiro, Taboão da Serra notificou um homicídio este ano - os dados de fevereiro ainda não foram disponibilizados. No Estado de São Paulo, o número deste tipo de crime subiu de 236 para 250 ocorrências na comparação com o mesmo período do ano passado - uma alta de 5,9%.