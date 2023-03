Chelsea supera o Borussia e vai às quartas da Liga dos Campeões; Benfica goleia

07/03/2023 | 19:32



Com um gol em cada tempo, o Chelsea conseguiu confirmar a sua passagem às quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Borussia Dortmund por 2 a 0, nesta terça-feira, jogando diante de sua torcida, em Stamford Bridge. A classificação veio após reviravolta na série - o time havia sofrido um revés de 1 a 0 na Alemanha.

Os gols que garantiram o triunfo da equipe inglesa, e também a vaga no mais nobre torneio europeu de clubes, foram marcados por Sterling, no final do primeiro tempo, e Havertz, no início da etapa final cobrando pênalti.

Precisando de uma vitória por dois gols de vantagem para decidir a vaga nos 90 minutos, o Chelsea iniciou o confronto em um ritmo acelerado. Na base da pressão, o time inglês perdeu duas boas chances, com João Félix, aos cinco, e aos sete minutos com Havertz.

Após suportar o ímpeto inicial dos donos da casa, o Borussia acertou a marcação, equilibrou o confronto e chegou a ameaçar o rival em chute de Reyna. A partida então ficou controlada até que, na parte final do primeiro tempo, o Chelsea apertou o ritmo novamente.

Em uma jogada pelo lado esquerdo, Chilwell foi na linha de fundo e cruzou. Sterling se atrapalhou no primeiro domínio, mas se recuperou, passou pela marcação de Marco Reus, e chutou firme para fazer 1 a 0 aos 43 minutos.

Na volta do intervalo, mais Chelsea no ataque. Chilwell cruzou da esquerda, a bola bateu no braço de Wolf e o pênalti, com ajuda do VAR, foi assinalado. Havertz foi para a cobrança e acertou a trave. O árbitro, no entanto, mandou voltar a penalidade por invasão da grande área. Em sua segunda tentativa, o centroavante do time inglês mostrou frieza para sacramentar o 2 a 0 e ampliar a vantagem aos cinco minutos.

Com a necessidade de fazer um gol para levar a disputa para os pênaltis, o Borussia foi para o ataque e perdeu boa chance com Bellingham, que errou o chute na pequena área. O Chelsea chegou a fazer o terceiro, com Gallagher, mas o árbitro invalidou o lance alegando impedimento na jogada.

A partida ficou tensa até os momentos finais com os alemães pressionando e os ingleses na defensiva. Em lance isolado, Wolf empurrou Chilwell e um início de confusão logo foi controlado pelo juiz. Com todo time na defesa, o Chelsea conseguiu se fechar, bloqueou a entrada da área e garantiu a classificação à próxima fase.

DAVID NERES MARCA E BENFICA GOLEIA

No outro jogo da rodada, o Benfica confirmou o seu amplo favoritismo e garantiu sua passagem para as quartas de final com uma goleada de 5 a 1 sobre o Brugge. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0 como visitante, os portugueses não tiveram dificuldade para obter a segunda vitória nesta fase eliminatória.

O primeiro gol saiu aos 36 minutos. Rafa Silva recebeu na área de Gonzalo Ramos, se livrou de dois marcadores e estufou a rede. O segundo também foi marcado antes do intervalo. Aos 46 foi a vez de Gonzalo Ramos levar a melhor sobre a defesa rival e chutar no cantinho. No segundo tempo, mais festa para a torcida. Após troca de passes, Gonçalo Ramos completou um cruzamento de Grimaldo para aumentar a vantagem.

Perdido em campo, o Brugge levou mais um. Gilberto foi derrubado na área: pênalti. João Mário bateu e transformou a vitória em goleada, aos 25 minutos. E ainda teve tempo para mais bola na rede. E com direito a gol de jogador brasileiro. Rafa Silva iniciou a jogada, passou para João Neves que serviu David Neres. Com um toque sutil, ele mandou a bola no cantinho: 5 a 0.

O gol de honra do Brugge veio no finalzinho. Em uma jogada que começou pelo lado direito, Meijer acertou um bonito chute para mandar a bola no ângulo e definir o placar do confronto em 5 a 1.