Semasa interdita bares por barulho na Vila Sacadura Cabral e Camilópolis, em Santo André

Da Redação



07/03/2023 | 19:09



A Prefeitura de Santo André, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), interditou dois bares na última semana por conta do barulho. Um dos estabelecimentos fica no bairro Camilópolis e o outro na Vila Sacadura Cabral.

Segundo as informações, o primeiro bar, localizado na Avenida Pinhal, no Camilópolis, já havia sido orientado e autuado pela autarquia. No total, o estabelecimento acumula R$ 20.484,09 em autos de infração ambiental, equivalente a multas.

O segundo ponto interditado apresentava problemas recorrentes de ruído desde a época da pandemia e fica na Rua Jacarandá Branco, na Vila Sacadura Cabral. A proprietária do bar também promovia eventos com música ao vivo a céu aberto, ocasionando transtorno aos moradores dos prédios do entorno, em razão do barulho. No total, o local possui R$ 31.105,47 em multas.

Nos dois locais foram colocadas barreiras de concreto para impedir o acesso e abertura dos estabelecimentos. Para regularizar a situação e proceder com a desinterdição, os responsáveis deverão obter as documentações necessárias previstas em lei, como Alvará de Funcionamento, assinar Termos de Compromisso de Adequação Ambiental e efetuar acordo de parcelamento dos débitos em aberto com a autarquia.

OUTROS CASOS

No mês passado, outros dois estabelecimentos foram interditados pela mesma fiscalização. A adega, no Jardim Las Vegas, e o bar, no Jardim do Estádio, tinham uma série de autuações por perturbação de sossego e somavam cerca de R$ 18.200 em multas.

COMO DENUNCIAR

Os munícipes que são afetados por barulho excessivo em bares, casas noturnas, templos religiosos e escolas de samba podem abrir reclamação no site do Semasa. A recomendação é de que a denúncia, feita de forma sigilosa, ocorra no momento em que acontece o problema.