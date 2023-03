Corinthians deve desistir de novo empréstimo de Balbuena e encostados podem sair

07/03/2023 | 18:13



O Corinthians lutou muito para Balbuena voltar a defender o clube. O zagueiro paraguaio tem empréstimo até junho e deve se despedir no fim do vínculo. Além da falta de dinheiro nos cofres do alvinegro para fazer valer a cláusula de compra, as recentes falhas do jogador e a queda de rendimento mudaram a ideia da direção de buscar um novo empréstimo, como ocorreu com o volante Maicon, com novo vínculo até o fim do ano. Além do defensor, outros jogadores podem sair no meio do ano.

Balbuena pertence ao Dínamo Moscou, com o qual tem contrato até 2025. Para permanecer no Brasil, o Corinthians teria comprá-lo em definitivo, o que não está nos planos. E a tentativa de prolongamento do empréstimo parece cada vez mais fora dos planos. O paraguaio falhou na derrota diante do São bernardo e foi "defendido" por Fernando Lázaro. Ao mesmo tempo, perdeu a vaga de titular para Bruno Méndez e, no sábado, com nova chance após os donos da posição ganharem descanso, voltou a falhar, desta vez em gol do Santo André.

O clube não esconde que pretende dar mais espaço para os jovens Caetano e Murilo para reduzir a folha salarial. Outro jogador que perdeu bastante espaço e o clube cogita tentar rescindir o contrato antes é o centroavante Júnior Moraes, autor de apenas um gol em mais de um ano de casa. O vínculo vai até dezembro. Caso a dupla saia, o Corinthians poupa R$ 1,3 milhão mensais.

O departamento jurídico corintiano também trabalha fortemente para que Luan saia antes do segundo semestre. O meia-atacante está encostado desde o começo do ano, quando foi devolvido pelo Santos. Ele tem salário alto (cerca de R$ 800 mil mensais) e vínculo até dezembro. O volante Cantillo também está sem prestígio no grupo e deve ser repassado para um clube colombiano. O Júnior já tenta sua contratação desde o fim do ano.

O clube trabalha para reduzir a folha e, ao mesmo tempo, receber novos contratados. O meia-atacante Chrystian Barletta, do São Bernardo, tem tudo acertado e deve chegar após o Paulistão. Nem na Copa do Brasil ele defendeu o clube do ABC atendendo pedido do Corinthians.

A diretoria deu carta branca para Fernando Lázaro definir com quais jogadores não deve contar mais. Balbuena já tem jovens para sua vaga, enquanto o crescimento de Roni facilitaria a saída de Cantillo. Giovani e Pedrinho foram promovidos e seriam opções para o ataque, com Barletta assumindo o lugar de Luan.