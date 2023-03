Endrick adere à onda dos companheiros e inicia aulas de boxe no Palmeiras

07/03/2023 | 18:06



O centroavante Endrick é o mais recente integrante do elenco palmeirense a adotar o boxe como esporte. Seguindo a tendência de vários companheiros de clube, o jovem de 16 anos agora também é aluno do professor Jackson Páuda, o Jacó, que já tem em sua turma Gustavo Gómez, Murilo, Gabriel Menino, Luan, Mayke, Piquerez e Zé Rafael.

Em imagens veiculadas em suas redes sociais, o atacante aparece em ação em uma aula para iniciantes. De luvas e sem camisa, ele aparece desferindo alguns golpes e também tendo noções de esquiva para se defender do seu oponente.

O convite para integrar a turma dos boxeadores veio do lateral Piquerez e também do volante Zé Rafael. Assim como os companheiros, Endrick agora vai incluir a modalidade na sua rotina como uma atividade complementar aos trabalhos físicos realizados no Palmeiras ao longo da semana.

O gosto pela nobre arte fez a diretoria se movimentar no sentido de facilitar a prática da modalidade para seus atletas. O clube deixou disponível alguns equipamentos para que os jogadores possam treinar boxe nos horários de intervalo.

Mas se o boxe vem ganhando espaço como atividade complementar, o Palmeiras segue trabalhando firme visando as quartas de final do Paulista. No sábado, o time enfrenta o São Bernardo no Allianz em busca de uma vaga às semifinais do Paulista. O treinador vai aproveitar a semana para ajustar a equipe.

Apesar da boa campanha e do favoritismo contra a equipe do ABC, o jogador Murilo projeta um duelo complicado no próximo sábado. "O São Bernardo é uma equipe que está se estruturando muito bem. Contamos com o apoio da nossa torcida para conseguir impor o nosso ritmo buscar a classificação", afirmou o zagueiro.