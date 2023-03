Torcedores fazem protesto em frente ao CT do Flamengo na véspera do Fla-Flu

07/03/2023 | 17:28



A derrota para o Vasco no último domingo ainda causa estragos no rival Flamengo. Na manhã desta terça-feira, um grupo de aproximadamente 30 torcedores estiveram na entrada do Centro de Treinamento do clube para cobrar os jogadores. A segurança foi reforçada e contou também com a presença de policiais.

Diante do movimento, o zagueiro Léo Pereira chegou a parar o carro e conversou com os integrantes de uma organizada. O tom foi de cobrança pelo desempenho do time neste início de temporada e, principalmente, pelo revés de domingo para o adversário carioca.

Diversos carros da polícia e ainda algumas grades de metal demarcaram o local da entrada. O carro do zagueiro David Luiz também foi cercado e ele chegou a baixar o vidro para os torcedores. Alvo dos flamenguistas, Gabigol foi xingado ao chegar no CT com seu carro. Ele não desceu para falar com os torcedores e, após o trabalho dos seguranças em desobstruir a portaria, entrou direto.

A Gávea também foi alvo de manifestação. Uma faixa com a inscrição "Não somos fãs de canalhas", foi estendida em frente à sede do Flamengo. Nesta terça, o Batalhão Especial de Policiamento nos Estádios (BEPE) comunicou que as torcidas organizadas envolvidas em confusões antes do clássico estão proibidas de irem ao Maracanã por três meses. A decisão foi confirmada pelo coronel Wagner Ferreira à TV Globo.

As uniformizadas punidas são a Raça Rubro-Negra (Flamengo) e a Torcida Jovem (Vasco). Nos confrontos de domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, uma pessoa morreu.

Nesta manhã, o técnico Vitor Pereira comandou um treino de preparação para o clássico com o Fluminense que será realizado nesta quarta. O Flamengo tem 23 pontos, uma a mais que o rival, e precisa de um empate para ficar com o título simbólico da Taça Guanabara. Os quatro melhores dessa primeira fase avançam para as semifinais do Estadual.

Para este jogo, o treinador português tem problemas. O centroavante Pedro, com dores na coxa, não deve reunir condições de jogo. Thiago Maia e David Luiz, que foram substituídos contra o Vasco, estão vetados.