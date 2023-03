Guarani confirma que Moisés Moura seguirá como treinador na Taça Independência

07/03/2023 | 17:09



O Guarani definiu que o técnico Moisés Moura irá comandar o time durante a Taça Independência. A diretoria do clube não quer ter pressa para definir o nome do novo treinador para a Série B do Brasileiro e aproveitará o período para testar o seu interino.

A indefinição também tem outro motivo: a eleição que acontecerá no próximo domingo (12 de março). AS chapas União Bugrina, encabeçada por Anailson Neves, e a Avante Meu Bugre, de André Marconatto, disputam o pleito.

Moisés Moura ganhou a confiança da diretoria após a vitória sobre a Inter de Limeira por 5 a 0. O Guarani ainda empatou com o Palmeiras por 0 a 0. Ele substituiu Mozart, que foi demitido após não conseguir levar o time bugrino para a próxima fase do Campeonato Paulista.

Uma possível continuidade do técnico interino vai depender da atuação do Guarani na Taça Independência. O time fará a estreia na sexta-feira, às 20h, diante da Portuguesa, no estádio Brinco de Ouro.

Conforme o novo regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), a Taça Independência não definirá os representantes da Copa do Brasil, que serão decididos via Paulistão. A competição dará uma premiação em dinheiro, a ser confirmada pela entidade.