Whindersson Nunes revela participação em torneio mundial de boxe do Youtube

07/03/2023 | 16:11



Não brinca em serviço! Whindersson Nunes usou suas redes para fazer um grande anúncio. O humorista revelou que, depois de mais de um ano, ele vai voltar aos ringues. Através de seu Instagram, Whind contou que fechou um contrato de diversas lutas no maior torneio do Youtube.

Bom, príncipes e principas, tem um tempo que tô guardando essa novidade para vocês, é com grande orgulho que eu venho aqui falar para que eu fechei um contrato de várias lutas e vou estar representando o Brasil. Vou lutar no maior torneio de boxe do YouTube do mundo, escreveu na legenda.

Além de contar a grande novidade aos fãs, Whindersson aproveitou para contar mais sobre os seus treinos para o grande dia. E tem mais! Depois de contar todas as novidades aos amigos e fãs, ele ainda mandou um recadinho ácido para os concorrentes.

Eu estou treinando igual uma cachorra porque já apanhei uma vez para um tetracampeão, não vou apanhar para um monte de laranja que não sabe nem o que veio fazer nesse mundo, esqueça tudo, é o hype, único representante do Brasil nesse torneio, é isso. É só mais um das minhas loucuras, acostume-se.

Vale lembrar que, além de estar treinando para o grande torneio, Whindersson recentemente lançou um especial de stand-up na Netflix.