Secretário da Otan vai convencer Turquia a ratificar adesão de Suécia e Finlândia

07/03/2023 | 16:05



O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, comentou que conversará com representantes do governo da Turquia na próxima quinta-feira, 9, com a expectativa de que será capaz de convencer o país a ratificar as candidaturas da Suécia e da Finlândia para suas respectivas adesões à aliança.

"Na minha opinião, Suécia e Finlândia já fizeram mais que o suficiente", disse Stoltenberg, em coletiva de imprensa em Estocolmo, ao lado do premiê sueco Ulf Kristersson, referindo-se ao processo de entrada de ambas as nações na Otan.

O secretário-geral não entrou em maiores detalhes quanto ao que será discutido na reunião do dia 9, "para não criar especulações".