Mendoza sofre lesão na coxa e desfalca o Santos na Copa do Brasil

07/03/2023 | 16:05



O atacante Mendoza desfalcará o Santos no jogo desta quinta-feira, contra o Iguatu, pela segunda fase da Copa do Brasil. Após sentir dores na coxa esquerda durante a partida de domingo contra o Ituano, na última rodada da fase de grupos do Paulistão, o colombiano foi submetido a exames e recebeu o diagnóstico de uma lesão muscular moderada no bíceps femoral.

Dos 13 jogos oficiais disputados neste ano pelo Santos, Mendoza participou de 12 e foi titular em 11 deles. Ele já iniciou o processo de recuperação junto ao departamento médico do clube, que não informou a previsão de retorno. De qualquer forma, haverá tempo para deixá-lo em condições de jogo. Após o compromisso pela Copa do Brasil, o time santista volta a jogar apenas em abril, para quando estão previstas, ainda sem data exata, as estreias na Sul-Americana e no Brasileirão.

Além de Mendoza, o técnico Odair Hellmann não contará com o zagueiro Joaquim para o duelo com o Iguatu. O defensor, que chegou na última leva de contratações e assumiu a titularidade, sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo direito, também na derrota para o Ituano no estadual. Há ainda uma dúvida sobre a presença de Ângelo, que está em transição após se recuperar de um edema na coxa esquerda.

Depois de passar pelo Ceilândia na primeira fase da Copa do Brasil, o Santos enfrentará o Iguatu em jogo único na Vila Belmiro, com mando definido por sorteio antes do começo do torneio. A partida, contudo, será realizada sem torcida pois o clube santista cumpre punição por causa da invasão de campo em duelo com o Corinthians, no ano passado, oitavas de final.